Ægteparret Gregersen har ingen planer om pensionistbolig: 77-årige Jens Christian passer stadig markerne

Betty Gregersen vidste, at hun var nødt til at blive landmand, hvis hun ville have Jens Christian Gregersen - og det ville hun. For nylig kunne ægteparret markere, at det var 50 år siden, de overtog det lille landbrug Bolettesminde. Trods sine 77 år tager Jens Christian Gregersen sig stadig af alt fra såning, pløjning og høst.