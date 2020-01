Ældre dame død efter overfald: Blev slået hårdt i ansigtet

SNEDSTED:95-årige Erna Dalgaard fra Snedsted døde 9. januar. Hun blev ifølge Lokalpolitiet i Thisted udsat for et fuldstændig tilfældigt overfald, da en 48-årig mand lørdag aften 4. januar ringede på hendes dør på Hovedgaden i Snedsted. At hun er afgået ved døden fremgår af en dødsannonce i NORDJYSKE Stiftstidende 14. januar.

Da Erna Dalgaard åbnede døren 4. januar, slog manden hende hårdt i ansigtet, så hun fik et blåt øje og faldt og slog sin hofte.

- Vi arbejder i øjeblikket på sagen, og vi undersøger, om der er en årsagssammenhæng, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Politiet ønsker ikke at komme med yderligere oplysninger, før de har set obduktionsrapporten.

Den pågældende lørdag aften havde den 48-årige mand en times tid forinden allerede været i kontakt med politiet, da han ankom til Snedsted i en taxa sammen med en kvinde. Han skubbede til kvinden og slog hende i ryggen. En politipatrulje kom til stede, og klokken 18.29 blev manden sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

Manden har derefter tilsyneladende ladet sin vrede gå ud over den 95-årige kvinde, som han ifølge politiet ikke kendte i forvejen. Politiet valgte at anholde manden fra 20.30 til søndag morgen klokken 05.21. Den 48-årige er sigtet for vold, om det forhold ændrer sig vil nærmere undersøgelser vise.