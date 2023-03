Ældre svensker ramte bil med mor og barn

THISTED:En 68-årig mand i en svensk indregistreret bil var torsdag aften årsag til, at en 36-årig kvinde fra Nykøbing Mors måtte en tur på sygehuset til tjek for skader, efter at de to bilister tørnede sammen i krydset ved Højtoftevej og Thylandsvej i Thisted.

Her overtrådt den ældre mand sin vigepligt og kørte ud foran kvinden, der havde sit 8-årig barn med som passager.

- Heldigvis ser det ud til, at der kun skete materiel skade. Kvinden blev kørt til tjek på hospitalet, men meldingerne er, at hun slap uden skader, oplyser vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Uheldet skete kl. 19.41, og der venter efter alt at dømme den 68-årige mand en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.