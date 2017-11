Ældre kvinde råbte efter tricktyve

THISTED: Tirsdag eftermiddag lykkedes det en yngre mand at stjæle en pung fra en 85-årig kvinde med rollator, mens det dog ikke lykkedes at stjæle værdier fra en 84-årig kvinde med to stokke.

Det første skete på Thisted Kystvej, hvor kvinden tabte en buket blomster fra rollatoren, og en yngre mand hjalp hende, men kort efter kunne hun konstatere, at hendfes pung med diverse kort og papirer samt 1000 kroner i kontanter var væk.

Det skete klokken 14.18 og klokken 16.30 blev den 84-årige antastet af et ungt par på stien ved kirken i Thisted.

Kvinden gik med to stokke og hun mærkede pludselig en hånd i frakkelommen, men den indeholdt kun et sæt nøgler og trods de to stokke råbte den 84-årige kvinde op:

"Hvad laver du? Jeg skal komme efter dig!"

Det var den unge kvinde, som havde stukket hånden i den 84-åriges lomme og hun og en mand stak af.

Politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi fortæller, at den unge kvinde beskrives som 155-160 cm høj, mørk i huden og sorthåret.

Iført en blå frakke og en hue med kvast.

Den unge mand var 170 til 180 cm høj, dansk udseende, lyst hår og uren hud.

Desuden bar han en rygsæk.

Tricktyven på Thisted Kystvej beskrives som 25 til 30 år, 170 cm høj, almindelig af bygning, blå bukser med en hvid stribe, grå jakke, snakkede dansk med accent og virkede østeuropæisk.

Thisted Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner på telefon 114.