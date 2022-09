Ældreråd kritiserer besparelse på busdrift: Men det kan blive værre endnu

THY:Det vil først og fremmest ramme de ældre borgere i Thisted Kommunes yderområder, når politikerne vælger at nedlægge to busruter på landet. Det mener Eskild Boeskov, formand for kommunens ældre-/seniorråd, som kritiserer den besparelse på busdriften, som i juni blev vedtaget af et flertal i udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik.

Beslutningen rammer rute 314, der forbinder Thisted, Sennels og Hillerslev, samt rute 321 mellem Hurup, Vestervig og Agger. Ruterne vil lukke fra august 2023. Desuden vil bybusserne i Thisted overgå fra halvtimes drift til timedrift. Dertil kommer flere andre forringelser, som tilsammen giver en besparelse på 2,6 millioner kroner.

Eskild Boeskov, formand for ældre-/seniorrådet i Thisted Kommune, kritiserer nedlæggelsen af to busruter for især at ramme ældre borgere. Arkivfoto: Bo Lehm

Rådet, der først har haft sagen til høring for nyligt, appellerer til, at politikerne finder penge på budgettet til at fastholde den nuværende busdækning.

- Dem, det går ud over, er de borgere i yderområderne, der ikke har råd til selv at have en bil, eller som ikke længere kan køre, fordi de er for gamle til det, påpeger Eskild Boeskov. Han tilføjer:

- Jeg ved ikke, hvor store chancerne er for at ændre noget, men det er i hvert fald noget, vi gerne vil kæmpe for. Vi ser det som en forringelse, at specielt ældre, der bor i yderkanterne af kommunen, ikke kan komme ind til hovedbyerne, hvor alt jo foregår. Det synes vi er for slemt. Timedrift på bybusserne kan vi sagtens leve med, for det kan man indrette sig efter.

Ældre-/seniorrådet opfordrer samtidig kommunen til at gøre mere for at udbrede kendskabet til flextrafik og plustrafik.

- Det kan alle benytte sig af det, ikke kun pensionister, pointerer ældre-/seniorrådsformanden.

Nye sparekrav

Politikerne er netop nu i gang med at lægge næste års budget, men ældre-/seniorrådet skal næppe gøre sig forhåbninger om, at de finder penge til at rulle besparelserne fra juni tilbage. Tværtimod ser situationen endnu værre ud nu. Et budgetforslag fra Nordjyllands Trafikselskab (NT) viser, at Thisted Kommunes bidrag til den kollektive trafik er beregnet til at skulle udgøre 33,4 millioner kroner i 2023, hvilket er en voldsom stigning. Kommunen har kun afsat 25,6 millioner kroner.

Selv når man indregner den allerede vedtagne besparelse på 2,6 millioner kroner og en forventet mindreudgift til køb af skolebuskort, så vil der komme til at mangle cirka 5,5 millioner kroner næste år.

- De enorme prisstigninger er et meget, meget stort og generelt samfundsproblem, som rammer alle regioner og kommuner, siger Jens Kr. Yde (K), formand for udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik og selv medlem af NT's repræsentantskab.

- I kommunerne er vi simpelthen ikke i stand til at løfte de prisstigninger. Det kan vi ikke økonomisk. Hvis ikke der kommer hjælp, så ender det med nogle besparelser. Vi kan ikke trylle, fastslår han og fortsætter:

- Jeg ved, at man fra NT, regionerne og partierne har bedt staten om at gå ind og være løftestang, men man får ikke noget konkret svar. Jeg håber og tror jo stadig på, at der kommer en håndsrækning fra Christiansborg til regionernes trafikselskaber, men det er ikke noget, vi ved. Lige nu ligger de 5,5 millioner kroner som et hul i vores budget for 2023.