Affald i beholdere under jorden: Fælles løsning med fordele

THISTED:Hver husholdning, sine sorte affaldsbeholdere. Sådan er det nogen steder, men det behøver ikke at være det alle steder.

Parallelt med, at Thisted Kommune ruller den nye affaldsordning ud, graves der huller i jorden ved flere af Thisted Boligs afdelinger. Hullerne skal rumme de fremtidige underjordiske affaldsløsninger, hvor beboerne i afdelingen skal aflevere deres sorterede affald. Når arbejdet er afsluttet, vil godt 700 ud af selskabets 1310 boliger være omfattet af Thisted Boligs egen underjordiske affaldsløsning.

Herudover vil et antal boliger i Thisted blive omfattet af kommunens "midtbyprojekt", som også omfatter underjordiske affaldsbeholdere.

- Vi har valgt at lave de underjordiske affaldsløsninger i de af vores afdelinger, hvor der er mere end 20 boliger. En væsentlig årsag er, at det i mange afdelinger er svært at finde plads til tre de affaldsspande per husstand, som er nødvendige, hvis der skal laves individuelle affaldsordninger. Derfor vælger vi den fælles løsning, hvor det er muligt, siger direktør Chano Sauer, Thisted Bolig.

Thisted Bolig skal selv afholde udgiften til at grave ud til de underjordiske affaldsløsninger og til at retablere belægningen. Thisted Kommune betaler beholderne. Foto: Jens Fogh-Andersen

I sidste uge blev der gravet et pænt stort hul i jorden ved Thisted Boligs nye afdeling på Salvievej. Mandag morgen leverede kommunen de beholdere, som skal stå i hullet og fremover være en del af det nye underjordiske system til affaldshåndtering.

- Beboerne på Salvievej har valgt den fælles løsning frem for den individuelle, og det er det første sted, vi installerer systemet, siger Chano Sauer. Han regner med, at Thisted Bolig skal etablere godt 30 af de underjordiske affaldsstationer, inden afdelingernes behov er dækket ind.

- Vi har en udgift på cirka 80.000 kroner til hver station, men den tjener sig hjem, når systemet tages i brug. Så får vi en billigere håndtering af det sorterede affald end ved en individuel løsning, siger Chano Sauer.

Han peger på andre fordele ved den underjordiske løsning. Udover at slippe for de mange affaldsbeholdere er det det en miljørigtig løsning. Den er både lugt- og lufttæt og nemmere at håndtere.

- Salvievej er det første sted, systemet etableres. Herfra ruller vi det ud i flere af vores afdelinger. Det sker i samarbejde med kommunen, som også afgør, hvornår det tages i brug. Men det bliver en succes, siger Chano Sauer.

Han forklarer, at Thisted Bolig i samarbejde med de enkelte afdelingsbestyrelser har besluttet, hvor mange underjordiske beholdere, der skal stilles op i en afdeling - og hvor, de graves ned.

- Udgangspunktet er, at der ikke skal være mere end 80 meter at gå, men vi har lagt vægt på at finde den individuelle løsninger, der passer afdelingen bedst, siger Chano Sauer.

Han tilføjer, at beboerne i en række af selskabets boliger i Thisteds midtby bliver omfattet af kommunens "midtbyprojekt". Her er det Thisted kommune, som etablerer de underjordiske beholdere.

- Når "midtbyprojektet" er gennemført, vil det være en stor lettelse for de af vores ejendomsfunktionærer , som i dag indsamler husholdningsaffaldet til nogle opsamlingssteder, hvor det afhentes. Derfor ser vi frem til, at at vores beboere kan tage det underjordiske system i brug og vi kan slippe af med affaldsbeholderne, siger Chano Sauer.