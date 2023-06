Afgørelsen kommer senere: Mulighed for CO2-lager i havbunden

HANSTHOLM:Lokal viden er nyttig.

Det var udgangspunktet, da der op til jul 2022 blev gennemført en høring, der skulle afgrænse de vurderinger, der indgår i den 151 sider store "Miljørapport for miljøvurdering af plan for områder til CO2 lagring", som Energistyrelsen nu har klar som et udkast.

I rapporten beskrives hvilke forhold, der skal undersøges i otte områder, hvor de geologiske strukturer i undergrunden åbner mulighed for lagring af CO2. Tre af områderne ligger under havbunden, to af dem, "Lisa" på 332 kvadratkilometer og "Jammerbugt" på 490 kvadratkilometer, ligger henholdsvis nord og nordøst for Hanstholm. Et tredje, "Inez" på 753 kvadratkilometer, ligger vest for Thyborøn.

Kortet viser placeringen af de områder, der undersøges til brug for geologisk langring af CO2 på land og kystnært Fra: Miljørapport for miljøvurdering af plan for områder til CO2 lagring. Energistyrelsen, maj 2023

Ingen af de otte områder, heller ikke de tre i havbunden, er endnu udpeget til lagring af CO", for frem til 9. august er der høring af forslag til miljørapport. Som del af den proces, var der forleden igen et borgermøde, hvor repræsentanter for blandt andre Energistyrelsen og GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, gennemgik de vigtigste elementer i miljørapporterne. Igen for at åbne mulighed for at komme med kommentarer, der kan føre til ændringer inden det sidste punktum sættes i de endelige rapporter.

På baggrund af de rapporter indstiller Energistyrelsen til Klima-, forsynings- og Energiministeren, om et eller flere af de otte undersøgte områder kan sendes i udbud - først med henblik på efterforskning og senere til egentlig CO2-lagring.

CO2 lagrene skal ligge i sandstensformationer under et kompakt lerlag ned til 1500 meter i undergrunden. Et af formålene med undersøgelsen af de otte mulige områder er, at finde ud af om et eller flere af dem er "bedst egnet til formålet".

Når det gælder de områder, der ligger tættest på Hanstholm, er undersøgelserne af mulighederne i området i Jammerbugt endnu ikke afsluttet. Når det gælder "Lisa", 30 km. nord for Hanstholm og "Inez", 60 kilometer vest for Thyborøn, er der samlet en tilstrækkelig mængde data til at vurdere, hvor egnet undergrunden her er til CO2-lagring, forklarede seniorforsker Thomas Funck, GEUS, på ugens borgermøde i Hanstholm.

- Jammerbugt er muligvis også egnet til CO2-lagring, men her er flere undersøgelser nødvendige, forklarer Thomas Funck, efter at der i april er lavet seismiske undersøgelser af området. Der er sejlet på kryds og tværs gennem området, i alt 1451 kilometer, i jagten på data om undergrunden.

- Først omkring årsskiftet eller i løbet af 1. kvartal 2024 har vi det fulde overblik over mulighederne for CO2-lagring i området, forklarer seniorforskeren.

Indtil processen er så langt, at det er afgjort om et eller flere af de otte områder sendes i udbud med tanke for efterforskning og senere CO2-lagring er den overordnede konklusion: Danmark er et godt sted at lagre CO2 i undergrunden - og lagre det sikkert. Hvor det kan ske, er endnu ikke afgjort.