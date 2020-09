Afgørelsen nærmer sig: Er bæredygtig mode fra Klitmøller en pris værd

KLITMØLLER:Thy-baserede ELSK, er med i finale-feltet når der 17. september for første gang afholdes Salling Future Friendly Fashion Award.

ELSK er udvalgt som en af de 10 finalister og har mulighed for både at vinde hovedprisen som Årets Bæredygtige Modebrand og Publikumsprisen.

I år er det første gang, der holdes Salling Future Friendly Fashion Award, som hylder bæredygtig mode. Juryen som Salling Stormagasin har udnævnt, har vurderet et utal af ansøgninger på både etablerede og nye tøjmærker, for at finde frem til de 10 finalister.

Vurderingen er blandt andet taget med udgangspunkt i valg af materialer (økologisk, restmaterialer, forarbejdning), arbejdsforholdene i leverandørernes virksomheder, produkternes livscyklus fra ”vugge til grav”, certificeringer og design. Her er tidløst design og holdbarhed også aspekter af bæredygtighed.

Direktør Lars Riis, ELSK i Klitmøller, er glad over at være blandt de 10 finalister.

- Vi er stolte over, at det arbejde, vi laver til daglig, bliver bemærket i modebranchen og at man sætter pris på, at vi i al ydmyghed prøver at skubbe til nogle af grænserne for hvordan man kan drive et modebrand.

- Vores fornemste opgave er at inspirere forbrugere og andre brands til at agere mere bæredygtigt. En pris som Årets Bæredygtige Modebrand, er netop med til at sætte fokus på emnet og give os og andre en platform at tale ud fra, siger Lars Riis.

Udover Årets Bæredygtige Modebrand, uddeles også Publikumsprisen, hvor alle kan stemme blandt de 10 finalister. Det brand med flest stemmer, vinder årets Publikumspris.

Vinderne udnævnes til et show, som afholdes i Salling Aarhus d. 17 september 2020.