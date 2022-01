Aflyst festival gav arrangører kold dukkert

VORUPØR:Gruppen bag Vinterbadefestivalen i Vorupør fik en kold dukkert, da de i december 2021 for andet år i træk måtte aflyse festivalen på grund af corona-smitte.

Men et sponsorat på 25.000 kroner sikrer nu arrangørerne penge til at dække de omkostninger, der ikke kan betales på grund af manglende indtægter fra den aflyste festival, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Alle sejl var sat til for at lave en god festival i 2021. Baderne havde taget rigtig godt imod indbydelsen og vi havde aldrig tidligere solgt så mange billetter i forsalg, siger Kim Poulsen, formand for Vinterbadefestivalen.

De 200 vinterbadere, som havde købt billetter, har nu fået pengene retur, men arrangørerne står med en bankkonto med blodrøde tal på bundlinjen.

Festivalen, der arrangeres af en lokal forening og med frivilligt arbejde, har haft udgifter både til markedsføring og til opbevaring og vedligehold af det materiel, der bruges ved festivalen.

- Det er jo den værst tænkelige situation at være i, og vi kunne se frem til det pres, at næste års festival skulle slå alle rekorder, bare for at bringe underskuddet ud af verden, fortæller Kim Poulsen

Nu har Vinterbadefestivalen sammen med MENY og købmand Flemming Yde Larsen fundet en løsning og sikret festivalens økonomi.

- Vinterbadefestivalen er utrolig vigtig, for den er med til at vise, at havbadet og miljøet ved Landingspladsen kan noget særligt også udenfor selve sommersæsonen, siger købmand Flemming Yde Larsen fra MENY Vorupør, som har været med til at støtte arrangementet med et sponsorat på 25.000 kr. Dermed er han med til at sikre, at festivalen kan gennemføres på den anden side af Corina-pandemien.

- Vi er glade for, at vi i MENY kan være med til at lægge et sikkerhedsnet under festivalen. I et godt samarbejde med købmandsfonden, KFI, som har puljer, som lokale købmænd kan søge til at bakke op om lokale arrangementer og foreninger, har vi sponsoreret de 25.000 kr., som svarer til de omkostninger, som desværre ikke kunne dækkes af normale indtægter i år, siger Flemming Yde Larsen.