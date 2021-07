To bragt til sygehus efter ammoniakudslip i Hanstholm

HANSTHOLM:Et område omkring en virksomhed på Fibigers Gade 10 ved havnen i Hanstholm blev afspærret efter et ammoniakudslip onsdag formiddag.

Medarbejdere på virksomheden skyndte sig ud, og to af de ansatte blev bragt til sygehuset til observation, da de havde indåndet ammoniak, oplyser indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab.

De to skulle dog ikke være kommet noget alvorligt til, ifølge hans oplysninger.

Læk i fryseanlæg

Det var et fryseanlæg hos Hesselholt Fisk Eksport, der onsdag ved 11-tiden pludselig lækkede ammoniak.

Virksomheden fik selv lukket for ammoniaktilførslen, men på det tidspunkt var der løbet noget ud og havde fyldt lokalet med farlige dampe.

Beredskabsfolk iført kemikaliebeskyttelsesdragter blev sendt ind for at rydde op og lufte ud, og samtidig blev et område omkring virksomheden spærret af.

Nordjyllands Beredskab forventer at afspærringen kan ophæves ved 15-tiden.