Afviser jalousi bag drab

HOLSTEBRO: Anklagemyndigheden brugte en del tid af afhøringen af den 54-årige mand, som er tiltalt for i september at have dræbt en 59-årig mand på Tårnvej i Hørdum for at finde frem til, om der lå jalousi bag drabet.

Ifølge anklager Claus Benners afhøring den første dag i nævningesagen ved Retten i Holstebro skulle den 54-årige måske have valgt at hjælpe en kvinde, som den dræbte tidligere har været kæreste med og som han skulle have behandlet dårligt.

Den 54-årige afviste totalt nogen form for følelsesmæssig involvering, men forklarede, at han senere på drabsdagen var han ude for at samle ind til byens borgerforening og endte hos den 59-årige.

- Han stod i døren og inviterede indenfor til en øl.

Den 54-årige var i huset et stykke tid og der kom de ind på det problem, som den dræbte og hans søn angiveligt skulle have med nogle “rockere" og at de inde i huset havde glas med benzin og en gasbrænder som forsvar.

- Jeg var så dum, at jeg tilbød ham at han måtte låne mit jagtgevær, forklarede den 54-årige og dermed kom en forklaring på, at geværet var i huset den aften, hvor den 59-årige blev skudt.

Sagen fortsætter hele mandag og onsdag og det vurderes, at den kan afsluttes torsdag.