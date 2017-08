Agger Athlon for fuld skrue

AGGER: Enkeltstart på cykel med udsigt til en tur fra havnen i Agger til spidsen af Agger Tange og retur.

Det er et af de helt populære tilbud til dette års Agger Athlon - og det er der flere grunde til, siger Michael Mark, formand for Agger Athlon, som blev skudt i gang fredag eftermiddag og kører på fuld skrue til søndag eftermiddag.

- Dels er cykling sammen sammen med stand up paddle og kajak-roning aktiviteter, som er meget populære lige nu. Det kan vi også se på de aktiviteter, deltagerne vælger, men enkeltstarten og turen ud over tangen er noget for sig selv. Dels er det en fantastisk flot tur, dels er det en personlig udfordring for deltagerne, som med garanti får modvind den ene vej, siger Michael Mark.

Agger Athlon åbnede med 188 forhåndstilmeldinger til de i alt 11 forskellige discipliner, deltagerne har mulighed for at konkurrere i - eller bare afprøve med instruktion for at teste, om det er deres nye sport.

- Vi har aldrig haft så mange forhåndstilmeldinger før, men først når det hele er slut søndag eftermiddag ved vi, hvor mange der har været med i en eller flere aktiviteter, siger Michael Mark.

12 lokale foreninger sikrer arrangementets righoldige udbud af forskelligartede tilbud både til lands og til vands