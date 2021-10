Aktiv pensionist fik årets frivilligpris

THISTED:Årets frivilligpris i Thisted Kommune går til en særdeles aktiv pensionist, nemlig den tidligere sognemedhjælper Ester Jørgensen, der fortsat brænder for det sociale og kirkelige arbejde, blandt andet via KFUM og K.

Frivilligprisen blev uddelt i forbindelse med arrangementet Frivillig Fredag, der blev afholdt på Store Torv i Thisted. I sin tale ved uddelingen fremhævede Erik Odgaard, formand for FrivilligThy, at Ester Jørgensen har et stort hjerte for byens udsatte.

Prismodtageren, der i dag er 68 år, gik på pension for tre år siden, efter at have arbejdet som sognemedhjælper ved Thisted Kirke igennem otte år.

Inden da var hun blandt andet ansat som støttekontaktperson på gadeplan i Thisted Kommune og kom i den forbindelse i kontakt med mange hjemløse og udsatte borgere.

Ester Jørgensen har blandt andet taget initiativ til, at Thisted Kirke nu fire gange årligt arrangerer en ”åbent-hus-gudstjeneste” for udsatte borgere med hyggeligt samvær bagefter, og i den forbindelse besøger hun de sociale væresteder, hvor hun kender mange af brugerne.

Hos KFUM og K i Rosenkrantzgade arrangerer hun månedlige fredagsaftener for familier med børn, og hun er leder af en børneklub, som mødes en gang om ugen. Sammen med klubben tager hun i børnesommerlejr en uge hver sommer.

Ester Jørgensen har også en del af æren for, at KFUM og K siden sommer har lavet mere opsøgende arbejde i et boligområde i Thisted, og at man nu er på vej til at starte en ungdomsklub.

I adskillige somre har hun desuden været aktiv i Folkekirkens Feriehjælp, som har arrangeret sommerlejr for fattige familier.

I sin tale ved prisuddelingen fremhævede Erik Odgaard desuden Ester Jørgensens smittende humør.

- Det er altid livligt og meningsfuldt at være i hendes nærhed, fastslog han.