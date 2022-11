Aktivitetshus i knibe: BOOA fik nej til ansøgning om rente- og afdragsfrit lån

BEDSTED:- BOOA har et problem, derfor må vi se, hvad vi kan gøre i forhold til at yde et afdragsfrit lån.

Henning Holm (S) var en blandt de medlemmer af Thisted Kommunalbestyrelse, som på ugens møde erklærede sig villig til at undersøge, om der var mulighed for at imødekomme en ansøgning fra BOOA, Bedsted og Omegns Aktivitetshus, om at få et rente- og afdragsfrit lån fra kommunen. Et flertal i kommunalbestyrelsen sagde "nej" til at imødekomme ansøgningen fra BOOA.

Lånet skal bruges til at indfri restgælden på 367,235 kroner på et lån, der blev optaget, da BOOA i 2014 lavede en mindre tilbygning.

Kommunens økonomiudvalg havde inden mødet i kommunalbestyrelse sendt et signal om viljen til at imødekomme ansøgningen. Med Peter skriver Nielsen (S) som undtagelsen valgte økonomiudvalgets flertal at følge en forvaltningsindstilling om, at ansøgningen fra BOOA ikke skulle imødekommes.

I kommunalbestyrelsen forsøgte Peter Skriver Nielsen at få flertal for et ændringsforslag om at sende sagn retur til økonomiudvalget for at undersøge, om der var andre muligheder for at hjælpe BOOA, eventuelt gennem et kommunalt køb, så BOOA bliver ligestillet med andre aktivitetsbygninger, som også ejes af kommunen.

Ændringsforslaget fik ikke opbakning. Heller ikke i den socialdemokratiske gruppe, hvor Peter Skriver kun fik opbakning fra Henning Holm, Mette Kjærulff og Claus Nybo. De fire stemte som de eneste for ændringsforslaget.

- De fleste i den socialdemokratiske gruppe anbefaler, at vi stemmer efter indstillingen, sagde gruppeformand Ulla Vestergaard, inden ændringsforslaget kom til afstemning.

Kommunalbestyrelsens flertal var af samme opfattelse. Da indstillingen fra økonomiudvalgets flertal kom til afstemning, stemte Henning Holm pog Peter Skriver som de eneste imod, Morten Bo Bertelsen (SF) og Joachim Plaetner Kjeldsen (ALT) undlod at tage stilling - den øvrige kommunalbestyrelse fulgte økonomiudvalgets indstilling om ikke at imødekomme BOOAs ansøgning om et rente- og afdragsfrit lån.