Aktivitetshus på knæ for kommunen: Uden hjælp risikerer vi at dreje nøglen om

BEDSTED: Stigende udgifter til el og varme risikerer at være dråben, der får bægeret til at flyde over hos Bedsted og Omegns Aktivitetshus (BOOA), der i forvejen er hårdt presset i kølvandet på forsamlingsforbuddet og de seneste års corona-restriktioner.

Når pengene til varmeregningen 1. november bliver trukket, er kassen bogstaveligt talt tom, fortæller aktivitetshusets formand, Hans Jørgen Pedersen, der nu sætter sin lid til, at Thisted Kommune vil hjælpe med at indfri gælden via et rente- og afdragsfrit lån.

Et afslag på aktivitetshusets ansøgning kan ifølge formanden i værste fald medføre, at aktivitetshuset må dreje nøglen om. Hans Jørgen Pedersen understreger, at mange andre tiltag er gjort for at få dækket aktivitetshusets restgæld på omkring 367.000 kr., der stammer fra udbygningen af nye selskabslokaler fra 2014:

- Vi har allerede hævet priserne hos både vores faste lejere, sat kuvertpriserne op og indført et energitillæg. Yderligere prisstigninger vil dog være at presse citronen unødigt meget, nu da vi endelig er ved at få gang i udlejningerne igen efter corona.

Vil ikke gå tiggergang

Corona-restriktionerne i især 2020 kostede BOOA mere end 100.000 kroner i manglende indtægter, hvortil Hans Jørgen Pedersen havde set frem til atter at begynde at tjene penge ind til aktivitetshuset. Stigende udgifter til varmeregningen har dog betydet en årlig merudgift på 37.000, hvor også udgifterne til el bliver langt højere end tidligere, hvor end ikke flere lån og donationer fra både kommunen og Bedsted Håndværker- og Borgerforening er nok til at holde aktivitetshuset kørende.

- Får vi ikke det rente- og afdragsfri lån, er vi ved at have opbrugt vores muligheder. Herefter er der snart kun at bede om betalingsudsættelse hos varmeværket, hvilket vil være som en tisse i bukserne for at holde varmen, eller bede lokalbefolkningen om hjælp, siger Hans Jørgen Pedersen.

Formanden er dog ikke meget for at gå tiggergang hos borgerne i og omkring Bedsted, selvom han ikke er i tvivl om, at mange lokale hellere end gerne vil spæde til, for at redde aktivitetshuset.

- Det betyder meget for lokalegnen at have et forsamlingshus, og vi er derfor også villige til at gå langt for at løse problemet. Men så længe vi ikke ved, hvornår de nuværende tilstande vil stabiliseres, mener vi ikke, at det vil være det rigtige at forlade os på lokale donationer.

Mange bookinger næste år

Trods de nuværende økonomiske vanskeligheder er der dog også flere lyspunkter, konstaterer Hans Jørgen Pedersen. Kalenderen for næste år er nemlig allerede booket godt op, med flere offentlige arrangementer og private sammenkomster til at lette aktivitetshuset økonomi.

- Pengene herfra falder dog først næste år, hvilket vi desværre ikke hjælper på de meget nuværende økonomiske udfordringer. Men det viser klart, at befolkningen støtter op om BOOA, og vi har en fremtid, hvis vi får en lille håndsrækning med de akutte problemer, siger formanden.

Sagen er på dagsordenen, når kommunalbestyrelsen har møde onsdag 2. november.