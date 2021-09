Akut ortopædkirurgi tilbage i Thisted

THISTED:Nu kan borgere fra Thy og Mors, der har brækket hoften eller har fået et brud på for eksempel anklen, igen bliver opereret akut på sygehuset i Thisted.

Siden november 2019 er flere hundrede af disse patienter blevet opereret akut i Aalborg, fordi der ikke har været læger til at udføre de akutte ortopædkirurgiske operationer i Thisted.

Nu er det lykkedes Aalborg Universitetshospital at lande en løsning, så patienter fra Thy og Mors fremover kan blive opereret akut for disse brud i Thisted.

Løsningen er baseret på de mål for den faglige udvikling i Thisted, som regionsrådet har beskrevet i profilplanen for hospitalerne i regionen. En plan som blev vedtaget tidligere i år.

- Det er en glædelig nyhed, og jeg er superglad for, at det nu er blevet muligt. Det er det, vi har arbejdet for politisk, og at det så er blevet en realitet nu, er virkelig godt. Det har stor betydning for borgerne, at de ikke skal flyttes fra sted til sted, da det kan forlænge indlæggelsestiden, og flytninger kan forvirre ældre mennesker betydeligt, siger Henrik Buchhave (V), formand for Patientudvalget i Region Nordjylland.

Forventningen er, at mindst 150–200 patienter om året fremover kan opereres akut for knoglebrud på sygehuset.

Patientgruppen er primært ældre, der har fået brud på hoften, og patienter med simple ankelbrud og andre små knoglebrud, der kræver operation.

- Det er helt fantastisk, at vi nu kan operere disse patienter akut i Thisted, tæt på deres hjem, og det er et godt eksempel på, at vi profiterer af, at Thisted er en del af Aalborg Universitetshospital, som er med til at styrke Thisted som akuthospital. Jeg ved, at det også har stor betydning for pårørende, at de ikke skal køre langt for at komme på besøg, siger Hanne Korsgaard (S), næstformand i Patientudvalget.

Det er specialister fra Aalborg, der skal varetage operationerne i Thisted. Disse læger varetager den samme type operationer i Aalborg, og det giver en god sammenhæng i patientbehandlingen.

Patienter med større og komplicerede brud og patienter, der har været udsat for større traumer, skal fortsat opereres i Aalborg.