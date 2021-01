Akutlægebil på vej til Thisted

Fra 1. februar opgraderes det præhospitale beredskab i Thisted med en ny akutlægebil.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Det er et politisk ønske om at styrke indsatsen i nærområderne, der ligger bag finansieringen af ændringerne på det præhospitale område. I forbindelse med budget 2021 blev der afsat penge til en døgndækket akutlægebil i Thisted.

- Det er vigtigt, at trygheden når ud i hele regionen. Derfor prioriterede forligspartierne i budget 2021 penge til at styrke den præhospitale indsats i nærområderne. Akutlægebilen i Thisted er et af de prioriterede områder, som skal være med til at skabe tryghed og nærhed i de akutte tilbud, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

- Akutlægebilen i Thisted skal være med til at sikre hurtig lægehjælp i den vestlige del af regionen. Sammen med vores øvrige beredskab sikrer oprustningen, at vi har et yderst kompetent beredskab, siger Mogens Ove Madsen, udvalgsformand for Akut- og Praksisudvalget.

- Styrkelse af akutområdet er et af de emner, der særligt er i fokus i Akut- og Praksisudvalget i 2021, og det glæder mig, at vi allerede fra 1. februar kan se en udmøntning i form af den nye akutlægebil, siger Anny Winther, næstformand i Akut- og Praksisudvalget.

Akutlægebilen i Thisted etableres fra 1. februar 2021. Dermed opgraderes den eksisterende paramedicinerbil med en akutlæge. Den vestlige del af regionen har traditionelt lidt længere transporttid, og dermed er der gået længere tid, før patienten er mødt af lægefaglig behandling. Det ændres nu.

- Med en akutlægebil begynder den lægefaglige indsats allerede på skadesstedet. Paramedicineren og akutlægen er et stærkt team i bilen, og repræsenterer et minihospital i sig selv. Vi kan derfor påbegynde rigtig meget relevant behandling med det samme, siger lægefaglig direktør, Palle Juelsgaard.

Fra 1. februar er tre akutlægebiler i Region Nordjylland - Aalborg, Hjørring og Thisted.