Alarm: Helikopter i luften og redningsbåd ud af havnen

HANSTHOLM:En vind på 11 sekundmeter trak fredag aften flere kitesurfere ud på vandet nord for Hanstholm, og kort efter kl. 20 blev der trykket 112 fra en telefon på land, fordi der var frygt for, at en af kitesurferne var kommet i problemer på vandet.

- Vi nåede at sende en helikopter i luften, ligesom redningsbåden i Hanstholm også blev aktiveret. Men heldigvis kunne vi afblæse redningsaktionen, da vi fik at vide, at kitesurferen var kommet sikkert i land ved egen hjælp, oplyser vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter JRCC.

Kort forinden havde JRCC modtaget en alarm om, at to personer havde problemer i den jolle, de var sejlet ud på Thisted Bredning i.

Kl. 19.12 blev der slået alarm fra land, hvor en person kunne se, at de to personer i jollen drev med blæsten.

- Det viste sig, at de havde fået motorstop, og de er også kommet sikkert i land - formentlig ved hjælp af Beredskabsstyrelsenns båd, fortæller vagthavende officer ved JRCC.

Tidligere fredag var JRCC involveret i en anden episode på Thisted Bredning, hvor folk på land mente, at en stand-up-paddle surfer var i problemer.

Også her rykkede satte Beredskabsstyrelsen en båd i vandet og sejlede ud til surferen, som viste sig at have fuld kontrol over situationen. Han var blot på vej fra Thisted til Mors, hvor hans kone ventede på ham.

Han blev dog ledsaget de sidste to kilometer i land.