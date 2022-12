Alarmopkald med video i Danmark og Norge: Nordjysk virksomhed står bag

THISTED:Der bliver ringet 1-1-2: En person er kommet til skade, og det bløder kraftigt.

Men hvor alvorligt er det faktisk? Det kan være svært at afgøre som borger uden sundhedsfaglig ekspertise. Og dermed måske også for den sygeplejerske eller paramediciner, som tager imod opkaldet på alarmcentralen.

Tidligere måtte vedkommende nøjes med spørge ind til skaderne. Men nu har alarmcentralerne fået et nyt værktøj: De kan sende en sms med et link til anmelderens mobiltelefon, hvorefter vedkommende kan livestreame en video til alarmcentralen.

Alarmcentraler i hele Norge

I Region Nordjylland har den mulighed faktisk eksisteret siden 2019 - takket være et system ved navn IncidentShare, udviklet af Thisted-firmaet Incendium.

Siden har både Region Syddanmark og Hovedstadens Beredskab taget samme teknologi i brug - hvad hovedstaden angår dog kun i forhold til brand.

Også i Region Midtjylland og Region Sjælland kan alarmcentralen bede den person, der ringer ind, om en video som supplement til de mundtlige oplysninger. I disse to regioner er der dog valgt andre teknologiske løsninger.

Til gengæld er IncidentShare kommet ind på det norske marked i forhold til både brand og akutindsats på sundhedsområdet, fortæller Thomas Baun, grundlægger af Incendium tilbage i 2009 og indtil for nylig CEO (administrerende direktør) for firmaet.

Den titel har Thomas Baun ikke længere. Tidligere i år gik Incendium i samarbejde med Bliksund AS, softwarefirma med hjemsted i den sydnorske by Grimstad, om et svensk-nors præhospitalt projekt. De vandt.

Ligesom Incendium har Bliksund erfaring med at lave teknologiske løsninger til alarmcentraler, politi og sundhedsvæsen.

- Vi havde et godt samarbejde. De kunne levere noget rigtig god software, mens vi arbejder med video - hvilket de ikke gjorde. Og så var det, at vi blev enige om at slå pjalterne sammen, siger Thomas Baun.

Incendium er på tre år vokset fra tre en halv til otte medarbejdere. Alligevel er det svært at leve op til kravene om højt serviceniveau, og er bl.a. derfor nu fusioneret med norske Bliksund. Foto: Bo Lehm

Incendium har tidligere lavet videoløsninger til blandt andet politi og beredskab. Det handler om, at man hjemme på centralen lynhurtigt skal kunne danne sig et overblik over, hvad situationen er ude på for eksempel et brandsted.

Med IncidentShare er det nu helt almindelige menneskers mobiloptagelser, som livestreames til rette vedkommende.

- Det skal være fantastisk nemt, så videoen kommer de rigtige steder hen meget, meget hurtigt, siger Thomas Baun.

Videolink giver tryghed

Og det er absolut et nyttigt værktøj, fastslår Jannie Gram, udviklings- og forskningsansvarlig på den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland, der står for regionens akutberedskab. Hun lavede en evaluering af systemet i 2021, efter at IncidentShare havde været i brug i 14 måneder.

Det er dog langt fra ved hver opringning til 1-1-2, at alarmcentralen benytter sig af muligheden for at bede om en videooptagelse. I de første 14 måneder med systemet skete det helt præcis i seks procent af tilfældene.

Og ordningen er typisk brugbar ved mindre alvorlige episoder: Når der er tvivl om, hvorvidt en ambulance og en tur på hospitalet er det rigtige, eller om skaden kan klares med en tur til egen læge eller vagtlægen.

Personalet på alarmcentralen har fået en ny mulighed for at vurdere omfanget af en skade. Foto: Lars-Erik Vollebæk

- Hvis man ved, at der skal en ambulance af sted, skal man jo ikke vente på en video. Ved de mindre alvorlige tilfælde vil der også være mere ro på i situationen, så indringer har overskud til at lave en video, siger Jannie Gram - som i øvrigt understreger, at der helst skal være mere end én person til stede på et uheldssted, før det giver mening at lave en video.

- En blødning kan være utrolig svær at vurdere for en lægmand, og for den sundhedsfaglige visitator kan videoen bekræfte, hvad man har fået at vide ud fra samtalen. Men samtidig giver det tryghed for indringeren, hvad enten det ender med, at der bliver sendt en ambulance eller ej, siger Jannie Gram.

Hun mener, at videolink-muligheden allerede er en succes, selv om det kun er i det færreste tilfælde, den bliver brugt. Hvilket i øvrigt sker meget hyppigere, når der børn involveret: Så bliver der livestreamaet video i forbindelse med næsten hvert fjerde 1-1-2-opkald.

Videostreaming i Danmark og Norge Thisted-firmaet Incendium - der nu er en del af norske Bliksund - har leveret løsninger med streaming af videoer til myndigheder i Danmark og Norge.

I Danmark er både politiet og en række beredskaber kunder hos Incendium, herunder Nordjyllands Beredskab og Hovedstadens Beredskab.

Det samme er Region Nordjylland og Region Syddanmark i forhold formidling af almindelige borgere videooptagelser af folk med sygdomme og skader.

En lignende aftale er lavet med en af de norske sundhedsregioner, Helse Sør-Øst.

Incendium har tidligere leveret videoløsning til alle norske alarmcentraler - dog kun hvad angår brand.

Senest har Bliksund og Incendium vundet et svensk-norsk præhospitalt udbud om en "innovativ videoløsning til understøttelse af præhospitale tjenester". Incendium/Bliksund VIS MERE

IncidentShare anvendes i øvrigt også af bl. a. vagtlæger i mindre akutte situationer. At Region Syddanmark blev kunde hos Incendium var således en følge af coronaen, hvor det var fornuftigt, at flest mulige konsultationer blev klaret uden fysisk fremmøde.

- Dengang stillede vi systemet gratis til rådighed for regionerne, og det tilbud tog Region Syddanmark imod, fortæller Thomas Baun.

Større, men ikke stor nok

IncidentShares udrulning til alarmcentraler og sundhedsvæsen i både Danmark og Norge har i alle tilfælde givet travlhed hos det lille Thisted-firma, der er vokset fra tre en halv til otte medarbejdere, siden man - efter aftalen med Region Nordjylland i 2019 - kom ind på sundhedsmarkedet.

Nu er skiltene med Incendium ved at blive udskiftet med Bliksunds navn og logo ved det, der er det norske firmas danske afdeling på Sydhavnsvej i Thisted.

- Som en lille virksomhed havde det været svært for os at fortsætte med at leve op til kundernes forventninger om et højt serviceniveau. Det forudsætter en størrelse omkring de 50 medarbejdere, som Bliksund har nu. At vokse til det niveau havde krævet noget kapital og risikovilligved, som vi ikke har haft, siger Thomas Baun.