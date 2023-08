Alarmopkald - paddlesurfer havde kurs mod sin hustru

THISTED:Blæsten gik frisk over Limfjordens vande, og der var skum på bølgetoppene.

Derfor blev det iagttaget med nogen bekymring fra land, at en person på et stand up paddleboard fredag eftermiddag var langt fra kysten midt i bredningen mellem Thisted og Mors.

Kl. 14.09 blev der derfor slået alarm, og med vagtcentralens mellemkomst fik Beredskabsstyrelsen i Thisted hurtigt sat en redningsbåd i vandet for at komme personen på SUP-boardet til undsætning.

Det hele viste sig dog at være helt under kontrol.

- De folk, der slog alarm, mente, at personen var i havsnød, fordi han åbenbart røg i vandet engang imellem, og fordi der både var strøm og bølger. Men han var såmænd bare på vej fra Thisted til Mors, hvor hans kone stod og ventede på ham. Men han blev fulgt i land af redningsbåden de sidste par kilometer, fortæller vagtchef Jan Nørrum fra Midt- og Vestjyllands Politi.