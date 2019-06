Alive bliver større: Nu har festivalen 30 navne på programmet

THISTED: Med 30 navne på plakaten - mod tidligere 25 - bliver årets udgave af Alive Festival den hidtil største.

Festivalen, der finder sted 15.-17. august, kan nu præsentere spilleplanen og de sidste fem navne - herunder et kollektiv af unge kunstnere fra Vestafrika, Benin International Musical. Bandet rejst verden rundt med deres hyldest til Benins rige kultur af voodoo-rytmer og traditionelle sange, der er rødderne til meget af nutidens jazz, funk og hiphop.

Mikkel Sönnichsen, dj og producer med kunstnernavnet Third Wife, er en del af den blomstrende københavnske technoscene - og laver en musik, der beskrives som ”techno-landskaber af gentagelser, dybe frekvenser og ren rave-eufori”.

Ganger er et dansksproget og uortodokst elektronisk pop-projekt med en usædvanlig besætning: Fire sangere og en trommeslager. De arbejder med bl. a. samples fra film og tv, gamle salmer og hvad der beskrives som ”en stram 60’er-vokalsymfoni. Ganger har i år udgivet tre singler, som bl. a. er blevet flittigt spillet på DR’s P6 Beat.

Klassiske salmer er ligeledes en del af inspirationen for KOPS, 21-årige Oskar Kops Kronback. Som dreng var han medlem af et klassisk drengekor, mens han drømte om at blive House DJ. De to modpoler har han nu forenet til et spændende lydbillede, der bl. a. har gjort ham til ”ugens uundgåelige” på P3 og også har trukket opmærksomhed fra udlandet.

Heartdisc med lokalt kor

Genrerne bliver i høj grad også forenet hos Heartdisc, et splinternyt projekt med musikerne Line Vognstrup og Joachim Kollerup i spidsen, og med et kor fra Thisted ved navn Plantagekoret, hvis medlemmer for de flestes vedkommende har rundet de 60 år.

Blandt sangerne er Line Vognstrups far Henning, og i projektet bliver elektroniske nuancer blandet med organisk lyd.

Heartdisc er et af fire navne, der optræder på ”Åben Plads”, Alive Festivals program om eftermiddagen lørdag 17. august, hvor der er gratis adgang.

De tre dages Alive Festival foregår i øvrigt som tidligere år på tre scener, ”Hulen”, ”Haven” og ”Skoven”, i og omkring Christiansgave og Plantagehuset. Og igen i år er musikprogrammet suppleret med oplevelser rundt omkring i Thy - som noget nyt i år også en tur til SMK Thy i Doverodde.

Hele festivalprogrammet kan ses i dette link