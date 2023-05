Alive Festival 2023 er klar: Her er det fulde program

THISTED:Barselona, Farveblind, Pardans og Sulka.

Med disse fire navne fra den danske musiksene - plus er større gruppe artister med rødder i Thy - kan Alive Festival nu præsentere det samlede program for de tre dages festival, der åbner 27. juli i Christiansgave i Thisted.

Rud Aslak og Rasmus Theodor har med duoen Barselona imponeret med deres "atmosfæriske" pop siden 2017. Med to nye singler, "Lyden af Livet" og “Real Love” præsenterer de en ny, grænsesøgende og muskuløs lyd, som er blevet taget godt imod af både anmeldere og publikum.

Barselona - spiller til Alive 2023. PR-foto

Farveblind præsenteres som "et af Danmarks mest fremadstormende techno-acts", der spænder mellem "storslåede breakbeats, lokkende spoken words og 90’er-inspireret rave", mens Pardans er leveringsdygtig i en højenergisk blanding af "post-punk, avantgarde jazz og progressiv rock". Og rapperen Sulka vil præsentere poetisk tekster med benhårde undertoner, lover Alive Festivalen i en pressemeddelelse.

Rapperen Sulka - til Alive 2023. Foto: Jonathan Damslund

Med disse fire navne når festivalprogrammet op på 20 danske og internationale navne. Et af programpunkterne hedder Thy Music Collective (TMC) - fællesskabet, der har til formål at styrke sammenholdtet og samarbejdet mellem musikere med rødder i Thy, og som i år kan fejre 10 års jubilæum.

TFC stiller med følgende navne: Linn, Blood Child og Poptones, Blodmåne og Hunt, Captain Buzzface og Ham Der Forsvandt, Smugler og Tonny Flex.

- Vi tror og håber, at vores program kan være med til at inspirere og åbne nye genrer op for vores gæster. Og vi ved, at kunstnerne kan levere liveshows, der både glæder, rører og ryster dem, der lytter, siger Nicolai Demuth, kunstnerisk ansvarlig på Alive Festival, ifølge pressemeddelelsen.

Ham der Forsvandt - et af Thy Music Collectives bidrag til Alive 2023. PR-foto

Og med de sidst offentliggjorte programpunkter understreger Alive ambitionen om både at favne etablerede navne og de mindre navne fra det danske vækstlag.

De fleste af musikoplevelserne foregår under trækronerne i Christiansgave og på en plæne bag Plantagehuset. Men i lighed med sidste år er tre af koncerterne henlagt til Thisted Kirke.

Alive Festival 2023 Alive Festival kan i år præsentere følgene navne: Jonah Blacksmith, Ghetto Kumbé (COL), Fraads, Soleima, Ganger, Barselona, Kind mod Kind, Roya, Guldimund, Takykardia, Barbro, Debbie Sings, JJ Paulo, Farveblind, Pardans, Sulka, Thy Music Collective, Selina Gin (kirke), Lydmor (kirke), Girls in Airports (kirke), Alive Festival VIS MERE

Og også i år byder Alive Festival på vandreture, surfskole, bryghusbesøg - og andre kunstneriske oplevelser end musikken. Programmet for disse aktiviteter er endnu ikke offentliggjort.

Alive Festival forventer i alt 3500 besøgende til de tre dages festival, hvilket er på niveau med sidste år. Og hvad angår antallet af programpunker er festivalen også på størrelse med i 2022, fortæller Sara Poulsen, presseansvarlig i festivalen.