Alive Festival holder igen med endelig udmelding

THISTED:Mange danske festivaler har tirsdag måttet trække stikket og udsætte festlighederne til sommeren 2022. Men det er langt fra alle festivaler, hvor aflysningen er en realitet.

Nogle befinder sig stadig i en grad af uvished, især de mindre festivaler, der passer ind under det maksimale antal deltagere, der er foreskrevet i den politiske aftale.

En sådan festival er Alive Festival, der er planlagt til at finde sted 15.-17. august. Festivalen rammer fint under de 5000 gæster, der er loftet fra 1. august, men den politiske aftales krav om inddeling af publikum i grupper af 500 personer kan blive en stor praktisk udfordring.

Indtil videre har Alive Festival ikke meldt klart ud, men arrangørgruppen er i fuld gang med at komme frem til en afklaring.

Esben Halkier, sekretariatsleder ved Alive Festival, oplyser, at man fortsat ser tiden an og forsøger at skabe klarhed over de praktiske detaljer i forhold til at afvikle festivalen, men at man endnu ikke har truffet en endelig beslutning i hverken den ene eller anden retning.