Alive Festival liver op med to koncerter

THISTED:Det bliver ikke en helt stille sommer i Christiansgave i Thisted. Alive Festival, der måtte aflyse årets festival, genopstår nemlig i en corona-venlig udgave. Det nye tiltag hedder ”Alive i Haven” og præsenterer de to succesfulde lokale bands Jonah Blacksmith Trio og Ganger fredag 31. juli og lørdag 1. august. 250 gæster inviteres til koncert under corona-venlige forhold i de vante rammer, hvor festivalen normalvis finder sted.

Lokale topbands

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes os at få stablet koncerter på benene med nogle rigtig gode og lokale bands. Siden aflysningen har det kriblet i fingrene for at finde alternative måder at samle folk omkring kulturen på, og vi håber, at det kan være et lille plaster på såret for vores gæster at besøge Haven i en ny og midlertidig version, siger Esben Halkier, kommunikationsansvarlig hos Alive Festival.

Som en ekstra detalje har festivalen valgt at give forkøbsret til folk, som har beholdt deres billet til Alive Festival 2020, så de allerede nu kan erhverve sig en billet, mens andre må vente til fredag d. 17. juli klokken 12.00.

Corona-udfordringen

Som mange andre arrangører landet over har det også været en udfordring for Alive at afvente regeringens udmeldinger for at finde ud af, hvad der var tilladt. Men nu er det altså lykkedes, og det bliver efter myndighedernes retningslinjer.

- Vi har måttet væbne os med tålmodighed og også tage ved lære af, hvordan andre arrangører har løst udfordringen, men nu er der ved at være en model for det, som alle kan leve med. Folk kommer til at sidde ned, der bliver god plads til at holde afstand, og vi sørger for håndsprit og omhyggelig rengøring, så man kan føle sig tryg fra start til slut, siger Esben Halkier.

Opvækst i Hanstholm

Både Jonah Blacksmith og Ganger har haft stor succes landet over de seneste par år, og de er også begge tæt knyttede til Thy. Gangers debutalbum fra efteråret kredser således om Thomas Bach Skaarups opvækst i Hanstholm. Temaer som kærlighed, ondt i sjælen og opvækst flettes sammen med sort humor og personlige anekdoter i et forunderligt musikalsk univers af knitrende synthesizere, mariachi-trompeter og vilde korharmonier.

Begge bands har oplevet medvind i form af radiorotation og tv-optrædener. Jonah Blacksmith spillede op til fællessang på DR under forårets lockdown, og Ganger spillede i lørdags live i DR2 som en del af Roskilde Festivals alternative mini-format fra festivalpladsen.