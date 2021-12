Alive Festival med tidlig julegave: Her er de første navne på plakaten

THISTED:Alive Festival løfter sløret for de første fem navne til sommerens program.

Hovednavnet i denne omgang er Hugorm med frontmand Simon Kvamm, der tidligere har boet i Klitmøller. Hugorm udsprang faktisk i de år i Thy sammen med kammeraterne Árni Johansson Bergmann og Morten Gorm.

Simon Kvamm ser frem til at vende tilbage til Thy og Alive Festival, som han besøgte alle de fire år, han boede i Thy:

- Alive er tæt ved hjertet for mig personligt. Jeg forbinder især festivalen gode fester og gode folk. Det er et sted, hvor jeg for en gangs skyld lykkes med ikke at føle mig på arbejde men kan gå på opdagelse i, ja, nye opdagelser, siger han.

Selvom Hugorm har spillet danmarksturné med stor succes, så bliver det alligevel noget særligt at stå på scenen i Christiansgave til sommer.

- Jeg glæder mig faktisk så meget til at spille, at jeg næsten er helt bange for, om vi kan leve op til det, siger Simon Kvamm med et grin.

De øvrige navne i offentliggørelsen spænder bredt i både genre og energiniveau.

- Vores program skal levere fantastiske live-oplevelser men også samtidig formå at præsentere noget nyt, der rykker ved musikkens grænser. Det føler vi, at vi er lykkedes rigtig godt med her, siger Nicolai Demuth, der er kunstnerisk ansvarlig i Alive Festival.

De øvrige navne tæller Carl Knast, der er på vej fra undergrunden af dansk hip-hop for at tryllebinde og overrumple publikum med en blanding af glimt i øjet, dårlige manerer og surrealistiske universer.

I en helt anden grøft findes Brimheim, der med sin helt egen genre ”goth-pop” fået plads blandt P3’s Uundgåelige og en nominering som Årets Håb til musikanmeldernes pris Steppeulven.

Der bliver også tid til et besøg fra norske Sassy 009, hvis electropop beskrives som lyden af en intim natklub på et omrejsende rumskib.

Endelig er manden bag kunstnernavnet Goss, Mads Damsgaard, garant for live showmanship af højeste klasse i country-inspireret stil.