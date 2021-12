Alive Festival melder klar: Drømmer om normal festivalsommer i 2022

THISTED:Her i vintermørket, hvor endnu en omgang coronarestriktioner om lidt ser ud til at blive en realitet, er det nærliggende at drømme sig væk til en lun festivalsommer med venner, fadøl og god musik.

Men er man fan af den slags udskejelser, så kan vi i det mindste viderebringe en lille trøst:

Hvis alt går, som det skal, vender Alive Festival tilbage for fuld styrke i 2022.

Det fortæller Nicolai Demuth, kunstnerisk ansvarlig på Alive Festival:

- Hvis det står til os, bliver det ligesom i 2019 med lidt erfaringer fra 2021. Og så bare lidt større og vildere, siger han og fortsætter:

- Vi har ambitioner om, at festivalen skal vokse hvert år, så det bliver lidt mere gennemført og et lidt bedre produkt for hvert år, der går.

Selvom Alive Festival i 2021 måtte nedskalere til en lidt mindre version under navnet ”Alive I Haven”, så tøver Nicolai Demuth ikke med at kalde sommerens arrangement vellykket:

- Hele vejen rundt var det en ret stor succes. De frivillige synes, det var sjovt at lave, og publikum var meget glade. Og jeg tror også, vi har lært noget, som vi kan tage med os i planlægningen af næste år, hvor vi jo vender tilbage til det større format, siger han.

I fremtiden kan for eksempel indretningen af festivalpladsen komme til at afspejle nogle af de tiltag, der blev brugt under ”Alive I Haven”:

- At pladsen blev delt op i et område, hvor man kunne hygge sig, og et område, der var dedikeret til musik og scene, synes vi fungerede godt. Så der er kommet rigtig mange gode ting ud af ”Alive I Haven”, uddyber Nicolai Demuth og understreger, at intet selvfølgelig er fastslået endnu.

- Jeg har hørt flere sige, at det var lidt nostalgisk og mindede dem om, hvordan Alive Festival startede. Så det tror jeg, nogle har haft en sjov oplevelse med, siger han og fortsætter:

- På det tidspunkt, vi holdt ”Alive I Haven”, var flere større arrangementer blevet aflyst, og derfor tror jeg, gæsterne gik ind til det med et mere åbent sind, hvilket også var en af grundene til, at stemningen var så god. Det var ikke længere en skuffelse, at det ikke var en festival på den måde, som det plejede at være. Vi havde en fordel af, at vi er en af de mindre festivaler, så vi rent faktisk kunne afvikle noget.