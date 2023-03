Alle enige: Genstart af børnehavebyggeri i Sennels

SENNELS:Byggeprojektet var på skinner allerede sidste år, men blev så sat i stå, fordi licitationen for det nye børnehus i Sennels blev væsentligt dyrere end budgetteret.

Derefter kom et forslag om pavilloner til både børnehave og skole på bordet - samt en ombygning af den eksisterende børnehave, så den kunne tages i brug som en ny vuggestueafdeling. Og i januar sagde børne- og familieudvalget god for denne løsning, ligesom man fandt de 3,3 mio. kr., som den vil koste.

Men nu er en enig kommunalbestyrelse endt med alligevel at gå videre med børnehusbyggeriet - om end beslutningen i første omgang blot handler om at undersøge muligheden for en ny licitation.

Samtidig er politikerne også enige om, at der skal laves et forslag til en "permanent løsning" af pladsproblemerne på Sennels Skole. Det betyder efter alt at dømme en tilbygning til et ekstra klasselokale.

Sagen gav kun anledning til et enkelt spørgsmål på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Det var Joachim Plaetner Kjeldsen (Alt.) - der selv er borger i Sennels - som ville vide, hvad der skal ske med de børn, som der ikke er plads til i den eksisterende børnehave, indtil den nye er bygget færdig.

- Desværre er vi nødt til at henvise dem til andre børnehaver med plads. Det kan være Kronens Mark, Rolighedsbørnehaven, Limfjordsbørnehaven eller måske Østerild Børnehave, sagde Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget.

Hvis alt går efter en snor, vil det nye børnehus kunne stå klar i sommeren 2024, et år senere end den pavillonløsning, som altså nu er droppet.

- Men fordelen er, at vi får flere midler at gøre med, siger udvalgsformanden.

I forhold til Sennels Skole vil tilbygningen formentlig kunne gennemføres inden skoleåret 2024-25, hvor skolen får brug for at oprette en ekstra børnehaveklasse. Dette byggeri er altså endnu ikke projekteret, men børne- og familieudvalget har på en tur til Sennels set på, hvor tilbygningen kan opføres.

Firmaet ATRA Arkitekter vandt i januar 2022 konkurrencen om det nye børnehus i Sennels. Byggeriet blev budgetteret til 21,5 mio. kr., men licitationen i efteråret viste samlede udgifter på 33 mio. kr. Projektet er dog siden blevet rettet til.