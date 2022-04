Alle mand på opgaven: MitID kræver ressourcer hos Borgerservice

THISTED: Borgerservice er ramt af ekstraordinær travlhed fordi mange borgere har brug for hjælp til at opdatere deres ID-oplysninger. Derfor holder Borgerservice i Thisted Kommune nu ekstra åbent for lige præcis de borgere, der skal have opdateret deres ID-oplysninger. Det sker den 17. og 24. maj fra kl. 15-18 og den 3. juni fra kl. 12-18.

Borgerservice har tidligere haft åbent uden for normal åbningstid for at hjælpe borgere med at opdatere ID-oplysninger, og interessen var stor. På 3 timer fik 410 borgere opdateret deres ID-oplysninger, så de selv kunne oprette MitID.

Gitte Frøkjær, leder af Borgerservice, oplever, at det tager rigtig mange ressourcer at hjælpe borgerne, og ventetiden hober sig op.

- Vi vidste godt, at vi fik en rolle i at hjælpe borgerne, men antallet af henvendelser er meget massivt, og vi vil gerne sikre, at alle kan få hjælp hurtigst muligt. Derfor vælger vi at holde ekstra åbent, fortæller Gitte Frøkjær.

På nuværende tidspunkt fylder opgaven med MitID så meget, at det i gennemsnit er 4 ud af 6 medarbejdere i Borgerservice, der bruger al deres tid på det.

Ud over at bistå med hjælp til at opdatere ID-oplysninger, har Borgerservice også ekstra opgaver i forbindelse med afstemningen om forsvarsforbeholdet og de ukrainske borgere, der er kommet til kommunen.

- Det er ingen hemmelighed, at vi er under et stort pres lige nu, men medarbejderne i Borgerservice gør en stor indsats for, at det går mindst muligt ud over borgerne. Vi har blandt andet også fået Thisted Kommunes elever i administrationen ned til os i Borgerservice, hvor de hjælper med at informere og guide borgerne, fortæller Gitte Frøkjær.

Borgerservice et godt samarbejde med pengeinstitutterne i Thy om opgaven.