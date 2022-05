Alle mand til pumperne: Havnen har økonomisk slagside

THISTED: Forretningen Hanstholm Havn har det skidt. Så skidt, at havnens bestyrelsesformand Michael Svane vurderer, at der er behov for umiddelbar og målrettet handling i tæt samarbejde med havnens ejer, Thisted Kommune, og med havnens øvrige interessenter.

På ugens møde i Thisted Kommunes økonomiudvalg var et af punkterne på dagsordenen godkendelse af havnens regnskab for 2021. Resultatet på bundlinjen, et underskud på 17,6 mio. kroner, var meldt ud allerede for flere måneder siden, men det, der gjorde, at økonomiudvalgets behandling af punktet tog længere tid en forventet, var en udredning om havnens økonomi udarbejdet på initiativ af bestyrelsesformand Michael Svane, der tiltrådte 1. maj.

Udredningen viser, at havnen står med markante økonomiske udfordringer af et omfang, der er langt større end forventet.

Der er mange gode ting på vej, men det er på lang sigt, så her og nu er det væsentligt at have fokus på havnens daglige drift, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) Arkivfoto

- Havnen har fået en ny bestyrelse, der har set ned i regnskab og budgetter og konstateret, at situationen er alvorlig, og værre, end jeg havde forventet, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

- Bestyrelsen lægger an til et turn around, som vi på et eller andet niveau skal understøtte. Kommunen ejer havnen og har i forbindelse med havneudvidelsen stillet garantier for 600 mio. kroner. Der er mange gode ting på vej, men det er på lang sigt, så her og nu er det væsentligt at have fokus på havnens daglige drift, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V)

Flere af de nye tiltag, havnen har i støbeskeren, blandt andet vindmøller, Power-to-X, containertrafik og solceller, er ikke realiseret på den korte bane, siger borgmesteren.

Vigtig paragraf i Havneloven Havnelovens paragraf 9, stk. 16 har følgende ordlyd:. "En kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med transportministerens godkendelse beslutte i stedet at tilføre havnen ny kapital". Selv om Hanstholm Havn gav underskud i både 2020 og 2021, henholdsvis 5,4 mio. kroner og 17,6 mio. kroner, var det i 2021 første gang, at havnen gav underskud, når der regnes ud fra bestemmelsen i Havnelovens paragraf 9, stk. 16, nemlig 8.005.768 kroner VIS MERE

- Det er ikke muligt at vende tingene i 2022. Der er brug for en langsigtet plan for udviklingen, som kan medvirke til at forbedre driften, siger Niels Jørgen Pedersen og understreger, at kommunen som ejer af den kommunale selvstyrehavn skal understøtte det arbejde, havnens bestyrelse nu sætter i gang.

- Bestyrelsens udredning viser, at der er ting, som ikke holder. Derfor skal der laves en genopretningsplan, som her og nu har fokus på havnens drift samtidig med, at der arbejdes for at udvikle nye tiltag som kan støtte forretningen Hanstholm Havn.

Hanstholm Havn drives som en kommunal selvstyrehavn. Kommunen ejer havnen, men den ledes af en selvstændig bestyrelse. Bestemmelserne for drift af en kommunal selvstyrehavn fremgår af havnelovens paragraf 9, herunder også, hvornår en kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være kommunal havn. Det skal den i følge paragraf 9 stk. 16 når "havnen i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger".

I følge ledelsesberetningen i havnens årsrapport for 2021 forventes der i 2022 et aktivitetsniveau på niveau med 2021 "da Hanstholm Havns udgiftsniveau er tilpasset havnens indtægtsgrundlag bedst muligt set ift. løbende afdrag på den gennemførte havneudvidelse". Spørgsmålet er så, hvordan det vil påvirke havnens resultat for 2022 - også i forhold til bestemmelsen i havnelovens paragraf 9 stk. 16.

- Der er tid til at tage hånd om tingene, og det sker med genopretningsplanen, som skal sikre, at vi ikke kommer i den situation, som beskrives i Havneloven, siger borgmesteren.