Alle tilladelser er på plads: Snart kommer trolden

HURUP:Pengene er fundet på rekordtid, og selskabet bag Ashøje Plantage har givet grønt lys. Nu er tilladelsen fra Miljøstyrelsen også på plads, og dermed er det en realitet, at Ashøje Plantage ved Hurup bliver et af de 10-12 steder i Danmark, der bliver hjemsted for en stor trold, bygget af kunstneren Thomas Dambo.

Han er kendt verden over for sine skulpturer, der som regel udføres af genbrugstræ. I foråret og sommeren i år skulle Thomas Dambo og hans team have lavet tre store projekter i USA, en troldeskulptur til den danske pavillon under OL i Tokyo og et projekt i Belgien. Men så ramte Covid-19 og alle projekterne blev aflyst eller udsat på ubestemt tid.

Med en pludselig åben kalender for hele sommeren besluttede Thomas Dambo sig derfor for et nyt projekt, som går under titlen “Den Store Trolde-Folkefest”. Projektet kommer til at bestå af 10-12 nye troldeskulpturer, spredt rundt på hemmelige, ofte oversete naturperler rundt omkring i Danmark, koblet sammen via en hjemmeside til en stor skattejagt.Med projektet ønsker Thomas Dambo at få befolkningen ud at opleve nye, smukke egne af Danmark.

Turistchef Mai Manaa fra VisitThy skyndte sig at lægge billet ind på en af troldene, og lynhurtigt blev der samlet en gruppe mennesker i Hurup, som var klar til at skaffe både penge, tilladelser og frivillige.

- Det vælter ind med bidrag, både i form af penge, materialer og løfte om frivilligt arbejde. Det er helt overvældende, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber, at trolden kan blive et nyt vartegn for området og betyde, at folk kommer mere rundt i Thy. Vi har haft meget fokus på Vestkysten, men Klitmøller og Vorupør kan ikke løfte det hele. Vi vil gerne brede oplevelser ud til hele Thy.

Planen er, at Thomas Dambo kommer til Hurup og begynder at bygge kunstværket sammen med frivillige midt i august.

Der afholdes et informationsmøde for frivillige søndag eftermiddag i Kyss’ hal på Humavej 3 i Hurup.