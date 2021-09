Alt er vigtigt for klimaet

THISTED:I 1990 udledte Thisted Kommune samlet 1,172 mio. tons CO2. I 2018 var CO2-udledningen reduceret til 695.000 tons, men frem til 2030 skal udledningen reduceres med yderligere 343.000 tons, hvis Thisted Kommune skal leve op til målsætningen om at reducere sin samlede CO2 udledning med 70 procent af det, den var i 1990.

8













Galleri - Tryk og se alle billederne.

Selv om der nu er knap ni år til at indfri det mål, er det realistisk, at det sker. Det fremgår af den rapport, Klimaalliancen Thy præsenterede tirsdag under overskriften "Klimavisioner i Thy - vejen til en bæredygtig fremtid".

- Rapporten er et værdifuldt bidrag til grøn omstilling, sagde Lene Espersen, direktør i Green Hub Denmark. Hun var en af flere indlægsholdere, da rapporten blev præsenteret som et værktøj med konkrete anvisninger på, hvordan tingene kan gribes an i Thisted Kommune.

- Der er tænkt på tværs af brancher og erhverv. Det er visionært at slå siloer ned, sagde Lene Espersen med tanke for, at rapporten er lavet i samarbejde mellem Thy-Mors Energi, Thisted Kommune. Fjordland, Thisted Vand, Thisted Varmeforsyning, DI Thy-Mors og Hanstholm Havn.

Ikke mere snak, men handling

Dermed understreger den, at klimaudfordringen løftes bedst, når der løftes i flok på tværs af sektorer og brancher, som samarbejder om at indfri målsætningen om en samlet CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

- Skal vi nå en CO2-reduktion på 70 procent i 2030, er der ikke tid til mere snak. Nu skal der handles - og politisk vil vi handle, siger borgmester Ulla Vestergaard med tanke for nogle af de sidste overskifter i rapporten: "Vejen til målet" og "Anbefaling til governancestruktur". Her fremgår det klart, at hvis anbefalingerne skal føres ud i livet, kræver det "kontinuerligt arbejde for at realisere målsætningen".

- Rapporten giver nogle anvisninger på vejen fra snak til handling - og det er anvisninger, der støttes af de organisationer, der står bag rapporten. Når der er den enighed hele vejen rundt, gør det den politiske beslutning nemmere. Vi skal støtte rapportens anbefalinger, for vi vil ikke få ros for det modsatte, siger Ulla Vestergaard.

Rapporten beskriver, hvad der er gjort for at reducere CO2-udledningerne i årene fra 1990 til 2018 - og hvad der skal gøres frem til 2030. Det bliver en vifte af initiativer på tværs af sektorer, med brug af både kendte teknologier og teknologier, som er under udvikling. Men vigtigst er det, at arbejdet skal ske på tværs af sektorer med en stor fokus på at udnytte de stedbundne ressourcer.

68 procent af den manglende CO2-reduktion, i alt 250.000 tons, findes via det såkaldte implementeringsspor, løsninger, som er tilgængelige, herunder udfasning af fossil gas, udbygning af fjernvarmedækningen og udtag af lavbundsjord .

71.500 tons CO2 kan findes ved brug af teknologi, som er under udvikling, blandt andet Power-2-X, mens det tredje spor, forskningssporet, kræver yderligere udvikling, før det bidragermed en reduktion på 59.100 tons og dermed sikrer en CO2-reduktion på 70 procent i forhold til 1990.