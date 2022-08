Alt klar til konkurrence: Thy Cablepark i topform til EM-dyst

THISTED:Ingen kommer sovende til at arrangere et Europamesterskab, og slet ikke, når det arrangeres for første gang.

Spørg bare i Thy Cablepark, hvor en lille arbejdsgruppe på fire har brugt rigtig lang tid på at forberede afviklingen af næste uges EM i wakeboard udi mindste detalje. Nu er forberedelserne så langt fremskredne, at Thomas Bruun Helleberg, formand for Thy Cablepark, kan konstatere, at alt spiller som det plejer. Dette med tanke for de nyligt afviklede danske mesterskaber i cableparken, der blev en slags generalprøve på EM-arrangementet.

- Vi er trætte, men fornøjede. Det hele er gået godt, og de første landshold er allerede begyndt at træne i Thy Cablepark som forberedelse til næste uges EM-konkurrencer, siger Thomas Bruun Helleberg.

- Kan vi lave det første fem-stjernede EM i Danmark, kan vi være stolte, for vi gør det to år tidligere, end vi egentlig havde planlagt, siger Thomas Bruun Helleberg. Arkivfoto: Bo Lehm.

Konkurrencerne samler omkring 220 wakeboardere fra 17 nationer. Hertil kommer officials og de hjælpere, de enkelte hold har med. Så i det hele vil den kommende uges EM trække omkring 300 mennesker til Thy. Plus de tilskuere, som ventes at følge konkurrencerne, der kan gennemføres uanset om det blæser eller ikke.

- I cableparken er vi dejligt uafhængige af vejret. Så konkurrencerne kan afvikles efter en fast tidsplan der stort set holder, siger Thomas Bruun Helleberg og tilføjer, at det holdt stik til DM-konkurrencerne. EM bliver bare DM gange syv.

Hos Dansk Vandski og Wakeboard Forbund konstaterer udviklingskonsulent Rasmus Mikkel Søndergaard, at DM var en velafviklet generalprøve på næste uges EM.

- Her bliver bare meget mere af det hele, og for vores EM-deltagere er det en fordel, at de har prøvet anlægget af til DM, for de vil møde hård konkurrence. Det internationale niveau er ekseptionelt højt, siger Rasmus Mikkel Søndergaard og tilføjer, at de lokale arrangører i Thy Cablepark har været gennem et stejl læringskurve.

Thomas Bruun Helleberg er enig.

- Forbundet har støttet os, men vi har vist, at vi både har faciliteterne og en forening, der er stærk nok til at afvikle et EM for en sport, der er ny i Danmark og hører under et lille forbund. Det betyder noget i forhold til de kræfter og den økonomi, der kan lægges i tingene, så vi har hele tiden vidst, at rigtig meget ligger hos os. Vi kommer ikke til at tjene penge på det, men vi er kommet rigtig tæt på hinanden i bestyrelsen. Kan vi lave det første fem-stjernede EM i Danmark, kan vi være stolte, for vi gør det to år tidligere, end vi egentlig havde planlagt, siger Thomas Bruun Helleberg.

Han understreger, at cableparkens fire mand store bestyrelse, der har været tovholder på planlægning og forberedelser, har arbejde ud fra princippet "learning by doing".

- Ind imellem er bølgerne gået højt, men når vi ser gode færdige resultater og glade mennesker, så har det været det hele værd, siger Thomas Bruun Helleberg med tanke for, at cableparken ikke bare er et sted for konkurrencer.

- EM-konkurrencen er det ekstra pynt på et sted, som summer af liv og aktivitet og hvor folk kan lide at være. Det er vi faktisk piv-stolte af, siger han.