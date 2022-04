Alt klar til Thy Awards: Kæmpe fest for idræt og foreningsliv

THISTED:Thy Awards, Thisted Kommunes årlige hyldest til alle foreningsledere, trænere og udøvere i kommunens mere end 230 folkeoplysende foreninger, afholdes i år fredag 29. april. Sidste år var arrangementet aflyst på grund af corona, men i år er der lagt op til en fest af de store i Thy Hallen.

Blandt aftenens højdepunkter er påskønnelsen af idrætsudøvere, som på fornemmeste vis har præsteret og sat Thisted Kommunes foreningsliv på landkortet.

Festen samler 600 spisende gæster om mad fra Hotel Thinggaard og endnu en gang med Brian Lykke og Morten Kristensen som værter. Alle kan købe adgang til arrangementet, men de folkeoplysende foreninger er hver tilbudt to fribilletter.

Showet består af forskellige indslag og underholdning, alt sammen for at give de frivillige ledere og udøvere et skulderklap og en aften, hvor det handler om, at de skal forkæles. Arrangementet afvikles som en ”sportsgalla” med underholdning, musik og meget mere og slutter med et ”afterparty”, hvor foreninger på kryds og tværs har rig mulighed for at hygge, snakke og også for at tage en dans.

- og de nominerede er Thy Awards har fokus på priser og påskønnelser: Årets Forening 2021: Nominerede er Thisted Ro- og Kajakklub, Thy Bueskyttelaug, FDF snedsted. Årets Ungeleder 2021: Nominerede er: Ninna Holler-Jensen, Nors Gymnastikforening, Benjamin Østergaard Poulsen, Thisted IK, Håndbold, Mette Korsgaard, Thisted Svømmeklub. Årets Talent 2021: Nomineret er: Victoria Kristensen, Nordvestjysk Goldklub, Amalie Markusen, FC Thy Piger, Fodbold, Freja Linnet, Berdsted KFUM, Volleyball. Årets Sportsnavn i Thy: Nomineret er: Karoline Sørensen, Thisted svømmeklub, Mors-Thy Håndbold, FC Thy-Thisted Q. Herudover uddeles lederprisen "Årets leder" og en "Påskønnelse for præstationer" til hold eller enkeltpersoner, som har opnået store sportslige resultater. Kilde: Thisted Kommune, fritidssektionen VIS MERE

Thy Awards priser og påskønnelser gives med følgende begrundelser:

Prisen "Årets Forening" forening gives til en forening, som på positiv vis har sat Thisted Kommune på landkortet og som i det daglige udfører et godt og prisværdigt arbejde for børn, unge, voksne eller ældre. Foreningen skal have vist villighed til at gå nye veje og til at være nytænkende, ligesom prisen gives til en forening, som opleves som en positiv, god og loyal samarbejdspartner for Thisted Kommune og øvrige aktører. Op til Thy Awards bliver tre foreninger nomineret til at kunne modtage denne pris på aftenen.

Prisen "Årets Ungleder" gives i samarbejde med DGI Nordjylland til en ung under 18 år, som frivilligt har været særligt engageret i foreningslivet, og som har vist vilje til at dygtiggøre sig indenfor foreningsarbejdet. Med prisen følger en check på 2.500 kr. og muligheden for at blive kåret til hele Nordjyllands ”Årets Ungleder” ved DGI’s årsmøde. Op til Thy Awards indstiller foreningerne deres ungledere, og tre af dem nomineres til at kunne modtage denne pris på aftenen.

Prisen "Årets Talent" uddeles i samarbejde med NetIP. For at kandidere til prisen ”Årets talent” skal udøverne have vist bemærkelsesværdig udvikling samt resultater indenfor faktorer som flid, motivation, engagement og sportslige resultater. Komitéen bag prisen ”Årets Talent” består af formanden for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, Thisted Kommunes Eliteidrætskonsulent, NetIPs direktør samt Folkeoplysningsudvalgets formand, som nominerer tre talenter til prisen.

"Årets Sportsnavn i Thy" kåres af Thisted Kommune i samarbejde med Nordjyske. Der er nedsat en komité til at varetage udvælgelsen af indkomne forslag. Komiteen beslutter, hvilke tre hold eller udøvere, der skal nomineres til at kunne modtage denne pris. Prisen gives til den eller de, som i løbet af året har præsteret resultater ud over det sædvanlige. Prisen er ligeledes en anerkendelse af alt det hårde arbejde, der ligger forud for de store præstationer.

Lederprisen "Årets Leder" gives i samarbejde med Sparekassen Thy til en leder, der har ydet en særlig og mangeårig ulønnet indsats for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Thisted Kommune. Der lægges vægt på, at lederen, igennem sin indsats, har opnået bemærkelsesværdige resultater, som har været med til at udvikle foreningen og at sætte den på ”landkortet” i Thy.

"Påskønnelse for præstationer" gives til hold eller enkeltpersoner, som i det forgangne år har opnået store sportslige resultater. Alle udøvere indstilles af deres forening, og alle som lever op til kriterierne for påskønnelse kommer op på scenen til Thy Awards, hvor de bliver hyldet af bl.a. borgmesteren for deres opnåede resultater, og de modtager alle en erkendtlighed.