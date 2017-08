Alt ser ud til at klappe

7

Onsdag morgen begyndte et hold af frivillige at indrette pladsen foran ruinen af den tidligere hovedgård, Ulstrup, ved Hundborg. Her er det Emil Jensen, der fejer de paller, der skal bruges til et ”sofa-arrangement” for publikum. Holdet bag festivalen har fået lov at låne en mobil scene af Thisted Kommune. Den stilles senere på ugen op foran stuehuset, hvis kælder er indrettet til back stage for musikerne.