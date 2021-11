Tæt på magtskifte i Thisted: Yde kan tvinge Vestergaard fra posten

THISTED:Kort før klokken 22 tegner den foreløbige optælling af stemmerne i Thisted Kommune på, at vejen er banet for et magtskifte som kan sikre den konservative Jens Kr. Yde borgmesterposten.

Det skyldes, at Nye Borgerlige, som kommer i kommunalbestyrelsen med et mandat, under valgkampen klart har tilkendegivet, at partiet ønsker Jens Kristian Yde i borgmesterstolen.

Det kræver 14 mandater at sikre sig borgmesterposten i Thisted Kommune, og her er støtte fra enten Nye Borgerlige - eller Dansk Folkeparti - som genvinder sit ene mandat i kommunalbestyrelsen, nødvendige for at tælle til et flertal på 14 mandater ud af i alt 27 i kommunalbestyrelsen.

Konservative Folkeparti får efter den foreløbige optælling seks mandater - det samme antal som partiet har i den nuværende kommunalbestyrelse. Derimod går Venstre mod landstendensen og går frem med et mandat til syv.

Det giver spænding om navnet på den borgerlige borgmester, for spørgsmålet er nu, om Venstre der går frem, vil støtte Jens Kr. Yde som borgmester, eller om partiet vil stå fast på sin egen kandidat, Niels Jørgen Pedersen. Det vil i givet fald kræve støtte fra Dansk Folkeparti eller at Nye Borgerlige stik mod partiets hidtidige tilkendegivelser vælger at støtte en borgmester fra det største borgerlige parti.

På den anden fløj fastholder Socialdemokratiet efter den foreløbige optælling partiets ni mandater, SF, Enhedslisten og Alternativet får alle tre et mandat hver - det samme som nu.

Liberal Alliance, som i øjeblikket har et mandat, bliver ikke repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse.