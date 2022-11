Alternativet styrkede sin nordjyske højborg

THY:Hvis det stod til de 868 vælgere i Klitmøller, ville Alternativet blive Folketingets næststørste parti.

Den gamle fiskerby - nu også kendt som hovedstaden i Cold Hawaii - har siden 2015 været en højborg for det grønne parti ved både folketings- og kommunalvalg.

Den position blev styrket ved tirsdagens folketingsvalg, hvor Alternativet fik hele 13,4 procent af stemmerne i Klitmøller, en fremgang på 4,3 procentpoint i forhold til valget i 2019.

I absolutte tal blev der på afstemningsstedet i Klitmøller sat 103 krydser ved liste Å. Det svarer til præcis halvdelen af Socialdemokratiets stemmetal.

Nordjysk mandat

Partiet sikrede sig et nordjysk mandat. Hvem det tilfalder, vil blive afgjort når de personlige stemmer foreligger senere i dag.

Alternativets medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, Joachim Plaetner Kjeldsen, stod øverst på Alternativets kandidatliste i hele regionen. Men han tør ikke spå om, hvorvidt det er nok til at en plads i Folketinget.

- Der er en vis sandsynlighed for det. Men jeg er oppe mod to andre kandidater, Theresa Scavenius og Mikkel Larsson. Jeg tror, at vi har lige stor chance for at blive valgt, siger Joachim Plaetner Kjeldsen, der er Alternativets eneste nordjyske kommunalbestyrelsesmedlem.

Theresa Scavenius stillede op ved formandsvalget, da Uffe Elbæk for tre år siden trak sig som formand for partiet, han selv havde stiftet. Og Mikkel Larsson er et kendt navn i Aalborg, hvor han er forperson for Alternativets ungdomsorganisation.

Også ved de to foregående folketingsvalg har Alternativet opnået valg i Nordjylland. I 2015 blev Torsten Gejl valgt - han har siden stillet op i Østjyllands Storkreds - mens det nordjyske mandat i 2019 gik til Susanne Zimmer, som denne gang stillede op for Frie Grønne.

Alternativets flotte valgresultat kom faktisk i hus, uden at spidskandidaten overhovedet førte kampagne i Klitmøller, fortæller Joachim Plaetner Kjeldsen - der bor i Sennels, men tidligere har tidligere været en del af et kontorfællesskab i Klitmøller, og derfor er et relativt kendt ansigt i byen.

Er det surfkulturen, der sikrer jer de mange stemmer i Klitmøller?

- Det er svært at sige, om det specielt er surf. Men mange af dem, der bor i, og som er flyttet til Klitmøller, som har et mindset omkring naturen og en grøn dagsorden, og det er jo noget af der, vi spiller ind i, siger han.

Opdateres