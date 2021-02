Alvorlig ulykke - politi har spærret vejen

THISTED:Der er mandag morgen kort før kl. 6 sket en alvorlig trafikulykke i krydset Næstrupvej og Oddesundvej mellem Thisted og Skjoldborg.

Det er meget sparsomt med oplysninger fra ulykkesstedet, men ifølge vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi involverer ulykken en bil og et tohjulet køretøj - formentlig en scooter.

Færdselsuheld på Oddesundvej ud for Næstrupvej, 2 km syd for Thisted. Vejen er helt spærret. Der er omkørsel via Åsvej. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) February 22, 2021

Ulykken betyder, at Oddesundvej netop nu er spærret i begge retninger.

- Der er etableret omkørsel via Åsvej, oplyser Simon Skelkjær.

Ifølge Ritzau er en bilinspektørblevet tilkaldt for at forsøge at kaste lys over omstændighederne ved ulykken.

Det er kutyme i trafiksager, hvor en person kommer alvorligt til skade eller mister livet.

Ifølge Vejdirektoratet ventes der først at være ryddet op efter uheldet kl. 8

Opdateres