Skrækscenariet er den store ulykke: - Vi mangler folk til at bemande redningsbådene

HANSTHOLM:Engang - og det er kun omkring 10 år siden - havde Kystredningsstationen i Hanstholm folk på venteliste, men det var dengang. I dag er frivillige redningsmænd en mangelvare, og det øger presset på stationens fire fastansatte, to bådsmænd, en bådfører og stationsleder Morten Olsen, der også er bådfører.

- Lige nu er mit skrækscenarie, at vi er så få folk, at vi ikke kan få ”C.B. Claudi” i aktion, siger Morten Olsen.

”C.B Claudi” er Hanstholms store redningsbåd, og den kræver en besætning på mindst fire mand, når den indsættes.

- Men i ni ud af 10 gange er både ”Claudi” og stationens lette, hurtiggående båd i aktion på samme tid - og det kræver mindst seks mand, siger Morten Olsen.

Redningsstationen i Hanstholm har fire fastansatte - her er stationsleder Morten Olsen, th., med to at kollegerne, Rino Sekkelund, tv., og Jakob Klemmensen, men de mangler hårdt frivillige kolleger, hvis stationen skal fungere 24/7 hele året. Foto: Ole Iversen

Derfor er redningsstationen helt afhængig af frivillige, men de er en mangelvare. Stationen er normeret til at have otte frivillige redningsmænd til rådighed - folk, som med kort varsel kan rykke ud, når der er brug for dem. Lige nu er der fire, men kun to er til rådighed. En er sygemeldt, og en er ”udenbys” på kursus i en længere periode.

Bedre bliver det ikke af, at redningsstationens reserve, normalt fire mand, fra årsskiftet er reduceret til en.

Hanstholm mangler - andre kommer til det Kystredningsstationen i Hanstholm råder over redningsbåden ”C.B. Claudi”, en hurtiggående, let redningsbåd, samt et terrængående køretøj, Stationen er normeret til fire fastansatte redningsmænd og otte frivillige, der skiftes til at være på kald. Herudover har stationen yderligere en reserve på fire mand. Lige nu er antallet af frivillige på fire, men kun to er til rådighed. Fra årsskiftet tæller stationens reserve en mand. Stationsleder Morten Olsen konstaterer, at Hanstholm lige nu er den redningsstation, der er mest udfordret bemandingsmæssigt, men frygter, at andre stationer kommer i samme situation. VIS MERE

Morten Olsen, der selv startede som frivillig redningsmand for 21 år siden, har flere bud på, hvorfor et hverv, der for bare få år siden, var omgæret med respekt, i dag har mistet sin tiltrækningskraft.

Stationslederen har flere gange i løbet af de seneste år forsøgt at italesætte problemerne med at finde nye redningsfolk. Hidtil er det lykkes at besætte de ledige pladser, men nu er tingene så pressede, at han ikke længere tør satse på, at det lokalt er muligt at finde de frivillige, der er så vigtige for at få beredskabet på redningsstationen til at fungere som hidtil. Og det kan i den yderste konsekvens betyde, at redningsstationen ikke kan leve op til det, den skal, hvis ulykken er ude.

- For 20 år side var der flere fiskefartøjer og flere arbejdspladser på havnen end i dag. Det er en forklaring, siger Morten Olsen om den del af problemstillingen, der handler om at have et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag blandt folk, som dels har kendskab til hav og sejlads, dels er tæt på, når alarmen lyder.

En redningsmand skal være på båden senest 15 minutter efter, alarmen har lydt.

- Derfor kan vi ikke rekruttere redningsfolk i Nors, Thisted eller Klitmøller. De kan ikke nå herud hurtigt nok, siger Morten Olsen, der også mener, at flere i dag sætter familie og fritid over muligheden af at bruge fritid som redningsmand, samt at flere arbejdspladser er mindre villige til at lade en medarbejder smutte i arbejdstiden som dele af forklaringen.