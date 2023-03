Ambitiøst projekt på gammel mole: Plads til vandhunde, vinterbadere og surfere

KRIK:Realiseringen af "Krik Strandpark" som endnu et punkt i Cold Hawaii Inland er rykket et skridt nærmere.

Kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har på sit seneste møde godkendt lokalplanen for "Krik Strandpark". Forslaget til lokalplan var i offentlig høring fra 1. december 2022 til 1. januar 2023. Her indkom fire høringssvar, hvoraf to gav anledning til mindre rettelser i planen.

Et punkt i høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende bevaringsværdige landskaber har medført, at der er indføjet et nyt afsnit i lokalplanen om sammenhængen med retningslinjerne for landskab i den nuværende kommuneplan.

- Nu er lokalplanen på plads og vi har forventninger til, at Krik kan udvikles til endnu et spændende punkt på Cold Hawaii Indland med plads til at udvikle de aktiviteter, som allerede foregår på stedet, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

Lokalplanområdet omfatter et areal på 16.300 kvadratmeter. Indenfor området ligger Kulhuset, som er genopført som medborgerhus i 2012 samt den 130 meter lange Krik Mole. De to delområder skal forbindes med en ny overgang over Krik Strandvej.

Begge er centrale dele i den nye lokalplan, som skal skabe "grundlaget for et rekreativt område til ophold og bedre faciliteter for vandrelaterede fritidsaktiviteter som vinterbadning, kitesurfing og lignende", fremgår det af lokalplanen. Det fremgår, at Kulhuset, hvis østvendte facade skal opdateres med udendørs brusere og facadebeklædning i samme udformning som på Cold Hawaii Inland-bygningerne, og en kommende sauna for enden af molen er den eneste bebyggelse, der er mulig indenfor lokalplanområdet.

Illustrationen viser, hvordan der kan skabes adgang fra molen til vandet ved hjælp af trapper og ramper. Yderst på molen er det planen at etablere en sauna og opholdsarealer.

Saunaen skal placeres nedsænket på molen for at begrænse den visuelle påvirkning i forhold til kysten, og det skal opføres i samme design som de øvrige bygninger i Cold Hawaii Inland-projektet. Det er med rå betonvægge, glaspartier og trælameller.

Lokalplanen beskriver også, hvordan en kommende ombygning af molen skal ske. Det skal være muligt at etablere trapper og en rampe i beton fra molen til vandet, og i forbindelse med saunaen og en ny belægning på molen kan der etableres faciliteter til ophold i form af borde, bænke, grill og lignende til offentligt brug.

Lokalplanen omfatter kun landarealet indenfor lokalplanområdet.

"Den del af projektet, der ligger på søterritoriet, såsom nedgange til vandet, kan ikke reguleres af lokalplanen", fremgår det.

- Vi er fortsat i dialog med Kystdirektoratet om de konkrete muligheder, siger Jens Kr. Yde om adgangen til at etablere trapper og ramper, som skal skabe adgang fra molen til vandet.