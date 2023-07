Amfetamin, hash og ulovlige cigaretter

THISTED:En 49-årig thybo var blandt de tre dømte, der torsdag tilsammen blev idømt 13,5 års fængsel ved Retten i Holstebro. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden blev dømt for at have været i besiddelse af 761 gram amfetamin op en adresse i Thisted, men blev til gengæld frifundet for en endnu voldsommere anklage om at have været i besiddelse af 12 kilo amfetamin.

Samtidig blev han dømt for at have været i besiddelse af 624.720 cigaretter, der ikke ar betalt afgifter af. Derudover blev han dømt for at have solgt yderligere mindst 975.280 cigaretter, der heller ikke var betalt afgift af. Det samlede beløb, han unddrog eller forsøgte af unddrage statskassen for, var på 3,3 millioner kroner.

For sin del af ulovlighederne blev den 49-årige idømt 2,5 års fængsel og en bøde på 3,3 millioner kroner.

De to andre dømte var en 36-årig mand fra Karup, der blev idømt ni års fængsel for sin andel i sagen. Han have fremstillet og opbevaret mindst 9,1 kilo amfetamin. Politiet fandt i 2020 størstedelen af den store mængde amfetamin gravet ned i hans have, mens resten blev fundet i hans fryser.

Han blev også dømt for at have solgt mindst fem kilo hash, der gav en fortjeneste på 204.000 kroner.

Den 36-årige blev frikendt for et yderligere et forhold, der drejede sig om 13 kilo amfetamin.

Til gengæld blev han sammen med den tredje tiltalte i sagen, en 32-årig mand, dømt for at have besiddet og transporteret mindst 43 kilo hash, som politiet fandt i en lejlighed i Kerteminde. De to blev også dømt for at have dyrket 156 cannabisplanter og -stiklinger på en adresse i Nykøbing Mors, der tilsammen kunne have givet et udbytte på knap fem kilo marihuana, hvis ikke politiet havde spoleret festen.

Den 32-åriges rolle i sagen blev takseret til to års fængsel. I lighed med den 36-årige mand blev han udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Den 32-årige modtog dommen, den 49-årige udbad sig betænkningstid, mens den 36-årige har anket sin dom.