Anden Bedsted-sejr på to dage

ASV Aarhus 2

Bedsted KFUM

1-3

Volleyball, 1. division herrer

AARHUS:Knap havde jubelen over Bedsted-herrernes sejr lørdag over Hornslyd lagt sig, inden at mandskabet skulle i aktion igen i 1. division. Grundet flere udsatte kampe er thyboerne hårdt spændt for i tiden, og allerede igen søndag skulle de i aktion mod ASV Aarhus på udebane. Det tætte kampprogram blev dog ikke en hindring, eftersom Bedsted vandt kampen med 3-1.

- ASV er et godt hold, som vi også har tabt til før. Vi var heldigvis gode til at tage det stille og roligt og en bold ad gangen i dag. Vi var også skarpe, når sættene skulle afgøres, siger Bedsted-træner Flemming West.

Kampens første sæt bølgede meget frem og tilbage, dog var ASV Aarhus altid i front. Bedsted tabte første sæt med 22-25.

Andet sæt startede skidt for thyboerne, der kom bagud med 2-6. Udeholdet fik dog hanket op i sig selv og fik kæmpet sig tilbage til stillingen 13-13. Den resterende del af sættet forløb med skiftende momentum mellem de to hold. Ved stillingen 17-17 viste thyboerne så klassen og trak fra. Thyboerne vandt sættet med 25-21.

I tredje sæt gjorde en fejl på ASVs holdkort, at østjyderne fik fratrukket de seks point, som de havde hentet hidtil i sættet. Dermed kom Bedsted foran med 5-0, og den føring forsvarede udeholdet, og de vandt tredje sæt med 25-15.

I fjerde sæt skulle Bedsted-holdet igen knokle for deres point. De kom bagud med 1-5, men som i de forgangne sæt lod thyboerne sig ikke gå på af lidt modgang på pointtavlen. Igen kom thyboerne tilbage i sættet og kom foran med 11-7. Den føring kunne thyboerne dog ikke opretholde, for ASV fik slået tilbage, og mod slutningen af kampen var ASV foran med 19-17. Det lignede også, at kampen skulle ud i et afgørende sæt, da ASV fik to sætbolde. Bedsted stod dog imod og tog sejren i fjerde sæt med 26-24.

- Man kunne heldigvis ikke se, at vi også havde spillet i går. Nu skal spillerne have et hvil, og så er vi klar til kamp mod Aalborg på onsdag, siger Flemming West.

Sætcifrene: 25-22, 21-25, 15-25, 24-26.