Ane er valgt: - Kvinder skal prikkes på skulderen

THY-MORS:Hun blev ikke valgt, da hun stillede op for Alternativet i Thisted Kommune ved kommunalvalget i 2021. Men det gjorde hun forleden, da det gjaldt en plads i Thy-Mors Energis repræsentantskab.

Snart 36-årige Ane Liebing Grøngaard fra Thisted er en af de fem kvinder, der de næste fire år kan tage plads ved langbordene hos energiselskabet på Løvevej, når der i maj og december indkaldes til repræsentantskabsmøder. Hun får selskab af op til 85 mænd, for den ekstremt skæve kønsfordeling i forsamlingen blev omtrent som forudset i Nordjyske op til valget.

Her var kun fire af hunkøn stillet op, men det blev altså til fem, fordi Ane Liebing Grøngaard i omtrent sidste øjeblik valgte at lægge sit kandidatur ind. Trods alt en numerisk fremgang fra de hidtidige to kvinder i repræsentantskabet.

- Jeg havde tænkt i nogle år, at jeg ville stille op til repræsentantskabet, og nu gjorde jeg alvor af det. Til valgmødet fik jeg sat mig jeg et bord, hvor der udelukkende sad mænd, så jeg fik ikke snakket med de andre opstillede kvinder. Men det, der tæller for mig, er mangfoldigheden i repræsentationen, siger hun.

Er du enig med Thy-Mors Energis formand, Robert Hove, der mener, at en mere lige kønsrepræsentation skal komme naturligt, uden at man kunstigt favoriserer kvindelige kandidater?

- Jeg tænker, det skal udvikle sig naturligt, men jeg tænker da også, at vi hver især skal gøre vores for, at den naturlige udvikling går hurtigere. Ved at vi alle sammen går ud og prikker kvinder på skulderen og siger: Skal du ikke stille op til repræsentantskabet. Vi havde den samme snak op til kommunalvalget, hvor jeg gav udtryk for, at jeg tror, kvinder oftere skal have et rygklap, hvor man siger: Det tror jeg, du kunne være god til. Strukturmæssigt er vi vant til at se mænd have magt, stille sig op og mene noget i langt højere grad end kvinder, siger Ane Liebing Grøngaard.

Som tekstforfatter i bureauet Vizuall i Thisted, fik Ane Liebing Grøngaard Thy-Mors Energis dna ind under huden. Arkivfoto: Peter Mørk

Hun er i dag kommunikationskonsulent i Sparekassen Thy, men det var i et tidligere job i et reklame- og webbureau, at Ane fik færten af, hvad det vil sige, at et stort selskab er på andelshavernes hænder.

- Da jeg for nogle år siden arbejdede i Vizuall, fik vi til opgave at lave hjemmeside for Thy-Mors Energi, der skulle udfolde deres nye a.m.b.a.-strategi. Mange opfatter udelukkende Thy-Mors Energi som dem, der sørger for strøm i kontakterne. Men da jeg skulle skrive teksterne til websitet og fandt ud af, hvad selskabet står for som andelsselskab i forhold til at sikre infrastruktur og udvikling, blev det en sindssygt vigtig opgave for mig. At vi alle som andelshavere har stor indflydelse på, hvordan vi kan udvikle os som lokalsamfund. Og så går jeg jo også qua min politiske overbevisning op i vedvarende energi, siger Ane Liebing Grøngaard.

I kreds 1, Nordthy, blev hun nyvalgt sammen med medsøstrene Else-Marie Holmenes og Stine Ørskov Hougaard, mens Lise Tange blev genvalgt. I kreds 2, Mors, blev Helle Korsgaard nyvalgt. I kreds 3, Sydthy, blev ingen kvinder valgt ind. I alt 13 af de 90 i repræsentantskabet er nye.