Anholdt for overfald og røveri

Et døgn efter et voldeligt overfald i Thisted blev en 35-årig mand anholdt og sigtet.Arkivfoto

THISTED: Torsdag formiddag fik Thisted Politi fat i den person, som muligvis stod bag et voldeligt overfald onsdag morgen på en 52-årig mand og som endte med at blive et røveri.

En 35-årig mand, der lige som den 52-årige er fra misbrugsmiljøet, har erkendt, at han var på det sted i Skovgade i Thisted, hvor den 52-årige var blevet overfaldet så voldsomt, at han havde fået trykket nogle ribben.

I første omgang frygtede lægerne, at den 52-årige havde fået punkteret en lunge, men det viste sig heldigvis ikke at holde stik.

Overfaldet blev til et røveri, da den 35-årige efter overfaldet forsvandt med den 52-åriges pung, en bærbar computer og en mobiltelefon.

Den 35-årige, der nægter volden, skal torsdag formiddag fremstilles for en dommer i et grundlovsforhør og med krav om fængsling.