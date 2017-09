Anholdte i røverisag er løsladt

VESTERVIG: De to 19-årige mænd, der torsdag aften blev anholdt i sagen om røveri mod købmanden i Vestervig, blev fredag løsladt.

Det oplyser Henrik Nielsen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen er der ikke grundlag for at varetægtsfængsle de to mænd, men politiet opretholder sigtelsen imod dem.

Røveriet gik ud over en 32-årig ansat, der blev bundet, mens røverne tog en større portion cigaretter med sig foruden nogle tusinde kroner i byttepenge.