Anja solgte alt og købte en autocamper: Nu lever hun et liv, mange kun tør drømme om

THISTED:I 2019 tog Anja Robanke en drastisk beslutning:

Alt, hvad hun ejede, satte hun til salg, og så investerede hun i en autocamper.

Herfra ville hun bo og arbejde, mens hun kunne køre Europa tyndt for at dyrke sin store passion for naturfotografi.

- I lang tid troede jeg, at jeg skulle have mand og børn og fast job. Men jeg har aldrig været god til at blive puttet ned i en kasse, siger hun.

Hun er uddannet grafiker, og som selvstændig har hun mulighed for at arbejde hvor som helst, blot der er en internetforbindelse. At tage billeder har hun lært sig selv, og snart udgiver hun sin første børnebog.

Der er med andre ord rigeligt med jern i ilden for Anja Robanke. Lørdag stod hun på scenen ved KANT Festival i Thisted, hvor hun især fokuserede på sin seneste rejse til Island.

- Island har formet mig som fotograf og som menneske, siger Anja Robanke, der besøgte vulkanøen for første gang på en autocamperferie i 2017.

- Så var jeg ramt, forelsket i Island, siger hun.

På daværende tidspunkt havde hun et almindeligt lønmodtager job, men hun fik lov af sin arbejdsgiver at flytte sin arbejdsplads til Island et par måneder.

I løbet af to måneder tog hun over 25.000 billeder, og året efter fik hun, med sin arbejdsgivers velsignelse, mulighed for at følge op med en tre måneder lang tur og lige så mange billeder.

- Men da jeg landede hjemme i min lejlighed, hvor der var metrobyggeri og trafikstøj lige uden for vinduerne, var det ligesom at blive kørt over, siger Anja Robanke.

Derfor pakkede hun sine ting og flyttede på landet, for at få noget luft:

- Der var hele 50 flyttekasser. Jeg tænkte ved mig selv, "Hvordan kan jeg eje så meget, når jeg kun er mig selv?".

Da begyndte hun at blive mere fascineret af en simplere levevis, hjulpet på vej af forskellige konti på sociale medier, hvor hun lærte om "tiny living", altså at bo småt. Det fik Anja Robanke til at indarbejde mere minimalisme i sit liv.

- Jeg startede med at tage én ting hver dag for at se, om jeg kunne undvære den. Det endte med, at jeg over en weekend holdt et kæmpe loppemarked, hvor jeg solgte mine ting, siger hun.

I dag bor og arbejder hun komfortabelt på bare 12 kvm. At sætte sit hjem på hjul har givet hende friheden og muligheden for at opsøge eventyret; et eventyr, der dog også oplevede et bump på vejen, da Corona gjorde sit indtog i verden.

- Jeg var i Sydspanien, da alt lukkede ned. Så jeg tog hjem til Danmark, kørte 3200 km. på to døgn. Jeg var nok lidt indebrændt over, at corona havde taget mit eventyr fra mig, siger Anja Robanke, der i stedet kastede sig rundt på en Danmarkstur, hvor hun tog billeder fra kyst til kyst.

Lørdag stod hun på scenen i Thisted med krykker. En brækket fod blev prisen, da hun på ujævn grund ville ”redde” en lille søpapegøje. Men det lader hun sig ikke holde tilbage af.

- Min næste tur bliver til januar, hvor jeg tager færgen over til Polen og kører hele vejen ned til Grækenland og tilbage igen. Det bliver en tur på seks-syv måneder, fortæller hun.

KANT Festival fortsætter søndag foredrag af italienske Giulia Mangione samt danskerne Nanna Keutzmann og Claus Bjørn Larsen. Derudover kan man opleve en gratis fotoudstilling på det gamle rådhus.