Ankestyrelsen: Salg af plejehjem til borgerforening var ulovligt

VESLØS:Det var ikke lovligt, at Thisted Kommune i 2015 solgte det tidligere plejehjem Stenhøj til Vesløs Håndværker- og Borgerforening for 100 kroner.

Det fastslår Ankestyrelsen i en afgørelse. Der lå nemlig et bud, der var højere, og Ankestyrelsen vurderer, at kommunen dermed ikke varetog en saglig kommunal interesse.

Styrelsen mener i øvrigt, at kommunen kan have solgt ejendommen til en pris under markedsprisen.

Selv om det er mere end syv år siden, handelen fandt sted, så har netop dette salg af et tidligere plejehjem været genstand for meget uenighed mellem køber og sælger lige siden. Det skyldes blandt andet, at Thisted Kommune ved salget fik tinglyst en servitut, der betyder, at kommunen skal godkende eventuel låneoptagelse. Det har ifølge bestyrelsen for selskabet Stenhøj S/I, der står som ejer af bygningen, spændt ben for flere planer gennem årene.

I 2018 var bestyrelsen klar til at kaste håndklædet i ringen og tilbageskøde ejendommen til kommunen, idet man ikke kunne finde anvendelse for bygningen med de klausuler, der fulgte med overdragelsen.

Men heller ikke det kunne parterne blive enige om.

I september 2020 henvendte Thisted Kommune sig selv til Ankestyrelsen med det formål at få hjælp til at løse det, man så som et juridisk problem. Problemet, set med kommunens øjne, var, at borgerforeningen ønsker at bruge bygningen til et andet formål end det, den blev solgt til i sin tid. Den oprindelige plan fra borgerforeningens side var at drive vandrerhjem, men siden kom flere andre ideer i spil.

Ankestyrelsen bad i 2021 kommunen om supplerende oplysninger i sagen. Thisted Kommune forklarede, at da man tilbage i 2015 valgte at udbyde det tidligere plejehjem til salg, ville købernes planer for ejendommen veje tungere end prisen. Der kom ét andet bud på Stenhøj, nemlig fra Vesløs Kro, der bød 50.000 kroner for bygningen.

Kommunen forklarede endvidere, at man ikke fik en ejendomsmægler til at vurdere salgsprisen dengang, idet man var af den overbevisning, at den pris, der ville blive budt ved et udbud, var udtryk for markedsprisen.

Nu er Ankestyrelsen altså kommet med en afgørelse, som fastslår, at kommunen handlede ulovligt ved at sælge til næsthøjeste bud, idet ejendommen ifølge tilbuddet skulle anvendes til formål, som kommunen ikke havde en salig interesse i. Styrelsen har givet kommunalbestyrelsen en frist på to måneder til at redegøre for, hvad markedsværdien for ejendommen må antages at have været på salgstidspunktet, og for om kommunen har lidt et tab ved salget. Derefter vil styrelsen vurdere, om man vil foretage sig yderligere.

Ulrik Andersen, kommunaldirektør i Thisted Kommune, konstaterer, at Ankestyrelsen har afgjort, at kommunen dengang tog en forkert beslutning, men at styrelsen egentlig ikke har peget på en løsning af det juridiske problem, sådan som kommunen havde håbet på.

- De forholder sig kun til det oprindelige salg, og resten vil de nok ikke blande sig i. Det kan jeg sådan set godt forstå, siger han.

Det tidligere plejehjem i Vesløs er nu lejet ud til den selvejende institution Stenhøj Thy, der driver et botilbud for unge med handicap.