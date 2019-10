Ankestyrelsen slår fast: 88-årige Kamma var ulovligt fastspændt

HANSTHOLM:Den 88-årige Kamma, som bor på Fyrglimt i Hanstholm, har i flere måneder været fastspændt med stofsele i sin seng eller kørestol i langt størsteparten af døgnets 24 timer.

Det er i følge eb.dk slut nu.

Både pårørende til Kamma og Alzheimerforeningen har klaget over den uværdige behandling, men Thisted Kommune har afvist anklagerne og tilmed forlænget perioden med selefiksering.

Nu har Ankestyrelsen slået fast, at kommunens behandling af Kamma er i klar strid med serviceloven. I afgørelsen står der, at betingelserne for anvendelse af stofsele ikke er opfyldt, og at kommunen ikke havde ret til at anvende stofsele i forbindelse med pleje og omsorgen.

Ankestyrelsen understreger samtidig, at kommunens plejepersonale ikke fremover har ret til at spænde Kamma fast.

- Vi ophæver derfor kommunens afgørelse om anvendelse af stofsele, står der i afgørelsen.

Sagen har kørt i NORDJYSKE Medier og flere landsdækkende medier.