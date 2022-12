Anmeldelse eller henvendelse: - Når vi får en viden, reagerer vi på det

HANSTHOLM:- Forvaltningen har fordrejet mine ord ved at kalde min henvendelse for en anmeldelse. Jeg mener, at jeg har spurgt opklarende.

Med blandt andet denne begrundelse har kommunalbestyrelsesmedlem Per Skovmose (K) valgt at anmode kommunalbestyrelsen om lov til at træde ud. Baggrunden er sagen om de containere ved Roshage, som firmaet WestWind stillede op sidste forår, og som i sommer var ramme om kaffebaren Surf'n'Coffee.

Han har kritiseret, at forvaltningen på baggrund af denne henvendelse - der var stilet til Mogens Kruse Andersen, Thisted Kommunes direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse - i efteråret tog ud for at besigtige containerne. Og konkluderede, at de var stillet op uden den fornødne godkendelse.

Men Mogens Kruse Andersen forsvarer, at forvaltningen tog handling på sagen:

- Når vi får en viden, reagerer vi på det. Jeg er ikke skarp på, hvad forskellen er på en henvendelse og en anmeldelse. Men når vi bliver gjort opmærksom på nogle forhold, der kan være i strid med loven, så følger vi op på det. Det skrev jeg også i mit svar til Per Skovmose efter hans første mail om sagen, og det takkede han for, siger Mogens Kruse Andersen - der også henviser til, at både kommunaldirektør Ulrik Andersen og borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) har svaret på samme måde, da TV Midtvest spurgte til sagen.

"En rigtig god idé"

Per Skovmoses "henvendelse" om containerne udsprang af en anden sag på havnen i Hanstholm, hvor en kombineret frisørforretning og café - Happy Curl - har fået besked om at lukke inden årets udgang. Happy Curl har siden 1. marts i år haft til huse i en ejendom på Kai Lindbergs Gade, ejer af Per Skovmoses svigerinde og dennes søn.

I et nyt opslag på Facebook tirsdag udtaler Per Skovmose sig imidlertid positivt om surfcafeen i containere: "Faktisk en rigtig god ide, der har været flittigt besøg hele sommeren."

Men han havde været "overrasket" over, at denne café havde fået lov til at være der, mens kommunen har sagt nej til et surf- og skateprojekt i en industribygning, blot 100 meter derfra.

På kant med plan og lov

Hvad angår cafeen i containerne har kommunen givet en frist indtil 1. marts 2023 til en lovliggørelse - og det vil sige enten fjernelse eller en kommunal tilladelse til, at containerne kan forblive på stedet.

Ligesom det var tilfældet med frisøren, kan surfcafeen være på kant med lokalplanen for Hanstholm Havn og med planloven. Ifølge sidstnævnte er der ingen, eller i hvert fald kun begrænsede, muligheder for andre typer virksomheder end dem, der hører hjemme i området - i dette tilfælde altså "havnerelaterede virksomheder".

Men på baggrund af sagerne fra Hanstholm - der har givet anledning til mange reaktioner - har Mogens Kruse Andersen bedt et advokatfirma med speciale i planforhold, Codex Advokater fra Vejle, om en vurdering.

- Jeg kan jo se, at der har været en meget stor interesse for de her ting. Derfor vil vi gerne sikre os, at vi har gjort det rigtige. Planloven siger, at et erhvervsområde er for virksomheder. Men vi vil gerne se på, om vi allievel kunne gøre noget andet, siger han.

Vurderingen fra Codex Advokater forventes at være klar i den første uge af det nye år.

Ked af Skovmoses farvel

Jens Kr. Yde, der er gruppeformand for de konservative i kommunalbestyrelsen, oplyser, at han endnu ikke har sat sig ind i baggrunden for partifællen Per Skovmoses farvel til kommunalbestyrelsen, og han har derfor ikke nogen kommentarer til sagen.

- Men jeg sætter stor pris på Per Skovmose og er ked af at han træder ud. Vi har haft nogle dybtgående debatter, men vi har aldrig skændtes, siger Jens Kr. Yde.