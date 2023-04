Anna fra Thy vandt tegnekonkurrence foran 900 andre børn

SNEDSTED:Der ligger en grafiker gemt i Anna Dahl Wichmann. Anna, der er fra Sjørring og går i 6. klasse på Trombakken under Snedsted Skole, formåede at tegne, hvad der skal til for at lære med hænderne. Hun gjorde det så godt, at hun endte med at vinde den tegnekonkurrence, forlaget Alinia i København udskrev sidste år under titlen "Lær med hænderne".

Det var Annas klasselærer, Lisbeth Hedegaard Kristensen, som spottede udskrivningen af tegnekonkurrencen.

- Jeg modtager mails fra Alinia om undervisningsmateriale. Forlaget har en tegnekonkurrence blandt elever hvert år, og denne gang henvendte den sig til mellemtrinet. Jeg tænkte, at det var oplagt, at 6. klasse skulle deltage. Jeg har nogle piger i klassen, som er rigtigt dygtige til at tegne. Så jeg forklarede dem, hvad det gik ud på, og så gik de bare i gang, siger Lisbeth Hedegaard Kristensen.

Tre tegninger kreeret af tre elever fra 6. klasse endte med at blive sendt ind. Trombakken er Thisted Kommunes skoletilbud til børn med ADHD og ASF. Anna er et barn med autisme, og når hun kommunikerer verbalt, foregår det oftest på engelsk. Men hun har formuleret, hvad hendes tanker med motivet er, og det har hendes lærer oversat:

"Blyanten tegner alle objekterne, som er med til at give os en eksamen. Alle objekterne bliver samlet i den hat, man får på til sin eksamen."

Og objekterne rækker lige fra gulerødder og hvidløg til musikinstrumenter, sportsrekvisitter, regnestykker, hæfter og skriveredskaber.

Muleposen med Annas motiv. Foto: Thisted Kommune

Konkurrencen har været en længere proces. I november sidste år nåede Alinias komité frem til at udpege de otte bedste blandt de 900 tegninger fra hele landet, som blev indsendt. 17. november blev det offentliggjort, at Anna Dahl Wichmanns tegning var blevet kåret som vinderbidraget.

- Herefter skulle forlaget i gang med at overføre Annas tegning til muleposer, som bruges som emballage for undervisningsmaterialet. Muleposerne blev trykt og produceret i mange hundrede eksemplaner, og det var først torsdag i sidste uge, at vi fik tilsendt en stor stak poser, som alle elever på Trombakken har fået en af hver. Og forlaget har delt poserne ud på en skolemesse i Aarhus, fortæller Lisbeth Hedegaard Kristensen.

Det fornemme resultat har skabt glæde og stolthed på Trombakken.

- De elever, der deltog, føler alle, at de har vundet. Med til vinderbidraget følger 10.000 kr. til skolen, og dem skal vi have fundet noget godt at bruge til. Og så skal vi have fejret Anna og de andre senere på året, måske på en udflugt, siger klasselæreren.