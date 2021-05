Annika og Steen melder klar til valgkamp

THISTED:Radikale Venstre var senest på stemmesedlen til kommunalvalget i Thisted Kommune til valget i 2013. Dengang med seks kandidater på listen. Ved det seneste valg, i november 2017, stillede partiet ikke op i Thisted kommune, men når der i november er valg til kommunalbestyrelsen er liste B igen repræsenteret på stemmesedlen.

På generalforsamlingen i Radikale Venstre har foreløbig to kandidater meldt sig klar til at repræsentere partiet til valget i november. Partiet holder sit formelle opstillingsmøde efter sommerferien, og vil herefter præsentere sin endelige kandidatliste.

De to kandidater, som er klar, er 34-årige Annika Frøkjær Kanstrup, som opstiller for første gang. Hun bor med sin mand og tre børn i Sennels. Hun er født og opvokset i Nors, men flyttede fra Thy i forbindelse med uddannelsen til jordemoder. Annika Frøkjær Kanstrup flyttede tilbage til Thy for tre år siden, men har i den mellemværende tid haft egen virksomhed og arbejdet med udvikling og innovation indenfor jordemoderfaget.

Den anden kandidat er Steen Asgeir Petersen, 53 år. Han er lige nu bosat på Mors, men flytter med sin kone til Thy til juli, nærmere bestemt Tingstrup. Steen Asgeir Petersen har fire udeboende børn. Han er uddannet lærer og har arbejdet på folke- og friskoler på Mors og i Thy siden 1995. Han har tidligere været radikal kandidat til kommunal-, regional- og folketingsvalg.